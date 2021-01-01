Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 23 грудня





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, 55 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 4 – в критичному стані, 37 – у важкому. За минулу добу поступили й виписали 3 людей, хворі спожили понад 2 тонни кисню, залишалося 20,2 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 23 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 68 пацієнтів.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 55 людей перебуває під високими потоками кисню, 8 – в реанімації, 4 – в критичному стані, 37 – у важкому. За минулу добу поступили й виписали 3 людей, хворі спожили понад 2 тонни кисню, залишалося 20,2 тонни кисню.

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