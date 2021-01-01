На Волині п’яний 32-річний водій скоїв ДТП. ФОТО
Сьогодні, 10:40
У селі Колодяжне Ковельського району водій в стані сп’яніння вчинив ДТП на автодорозі М-19.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 22 грудня, близько 23-ї години під час патрулювання автодорогою М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече) патрульні виявили ДТП за участю транспортного засобу Peugeot 207.
Патрульні встановили, що 32-річний водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожній відбійник. У керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп’яніння на місці ДТП. Результат — позитивний.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, а транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
На чоловіка склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу), ч. 2 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд), ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора, 22 грудня, близько 23-ї години під час патрулювання автодорогою М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече) патрульні виявили ДТП за участю транспортного засобу Peugeot 207.
Патрульні встановили, що 32-річний водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожній відбійник. У керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на визначення стану сп’яніння на місці ДТП. Результат — позитивний.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, а транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
На чоловіка склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу), ч. 2 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд), ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
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