На Волині викрили громадян із підробленими COVID-сертифікатами

У період із 18 по 20 грудня на пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» четверо громадян, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надали працівникам Державної прикордонної служби України міжнародне свідоцтво про вакцинацію із явними ознаками підробки.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За усіма фактами дізнавачі Володимир-Волинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа. Свідоцтва вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Вирішується питання про оголошення правопорушникам підозри у скоєному злочині.Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Триває слідство.