На Волині викрили громадян із підробленими COVID-сертифікатами
Сьогодні, 11:05
У період із 18 по 20 грудня на пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» четверо громадян, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надали працівникам Державної прикордонної служби України міжнародне свідоцтво про вакцинацію із явними ознаками підробки.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За усіма фактами дізнавачі Володимир-Волинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа. Свідоцтва вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Вирішується питання про оголошення правопорушникам підозри у скоєному злочині.
Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За усіма фактами дізнавачі Володимир-Волинського відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа. Свідоцтва вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Вирішується питання про оголошення правопорушникам підозри у скоєному злочині.
Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині в пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 11:55
Де у Луцьку можна розрахуватися тисячею за вакцинацію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
На Волині викрили громадян із підробленими COVID-сертифікатами
Сьогодні, 11:05
На Волині п’яний 32-річний водій скоїв ДТП. ФОТО
Сьогодні, 10:40
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 23 грудня
Сьогодні, 10:29
Медіа