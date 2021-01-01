Де у Луцьку можна розрахуватися тисячею за вакцинацію. ВІДЕО





Про те, чи дійшли нововведення до Луцька, і куди витрачають віртуальну тисячу лучани, пише



Більше третини грошей із програми єПідтримка українці вже залишили в книгарнях. Книжковий бум впродовж останніх днів спостерігається і у Луцьку, адже до програми долучилися майже усі книжкові магазини міста.



“Статистики нема, але кожен день люди йдуть з цією тисячею. Це дуже добра підтримка і магазинів, і книговидання українського, бо мало в нас людей насправді читають”, – каже видавець Дмитро Головенко.



На другому місці — квитки у кіно. Їх в Луцьку теж вже можна придбати за віртуальну тисячу.



В драмтеарі вже встановлюють термінал – спеціально, аби єПідтримка запрацювала й люди стали ближчими до культурного життя. Днями, обіцяють, він запрацює. У вихідні, коли й розпочнуться святкові вистави, вже можна буде купити квитки за віртуальні гроші.



Підприємці, чий бізнес входить до програми, в один голос запевняють: підтримка від ініціативи є. І якщо для лучан вона віртуальна і здебільшого розважальна, то для підприємців – неабияк потрібна.



В Мінцифри обіцяють розробити алгоритм, за яким можна буде отримати ковідну тисячу у відділенні банку. Щоправда, теж віртуальну, аби витратити її лише у тих сферах, що постраждали через пандемію.



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