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На Волині в пожежі загинула пенсіонерка

На Волині в пожежі загинула пенсіонерка
Вранці 23 грудня о 7:13 виникла пожежа у дерев’яному будинку пенсіонерки у селі Запілля Велимченської сільської громади Ковельського району.

Про це повідомляє пресслужбі рятувальників.

Вже о 7:50 вона локалізована, о 8:25 ліквідована працівниками 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони села Замшани.

На місці пожежі виявили тіло 83-річної власниці будинку. Причина пожежі встановлюється.


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Теги: пожежа, Волинь, смерть
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