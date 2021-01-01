На Волині в пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 11:55
Вранці 23 грудня о 7:13 виникла пожежа у дерев’яному будинку пенсіонерки у селі Запілля Велимченської сільської громади Ковельського району.
Про це повідомляє пресслужбі рятувальників.
Вже о 7:50 вона локалізована, о 8:25 ліквідована працівниками 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони села Замшани.
На місці пожежі виявили тіло 83-річної власниці будинку. Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомляє пресслужбі рятувальників.
Вже о 7:50 вона локалізована, о 8:25 ліквідована працівниками 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони села Замшани.
На місці пожежі виявили тіло 83-річної власниці будинку. Причина пожежі встановлюється.
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