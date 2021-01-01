На Волині в пожежі загинула пенсіонерка





Про це повідомляє пресслужбі рятувальників.



Вже о 7:50 вона локалізована, о 8:25 ліквідована працівниками 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони села Замшани.



На місці пожежі виявили тіло 83-річної власниці будинку. Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 23 грудня о 7:13 виникла пожежа у дерев’яному будинку пенсіонерки у селі Запілля Велимченської сільської громади Ковельського району.Про це повідомляє пресслужбі рятувальників.Вже о 7:50 вона локалізована, о 8:25 ліквідована працівниками 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони села Замшани.На місці пожежі виявили тіло 83-річної власниці будинку. Причина пожежі встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію