На Волині затримали браконьєрів, які взяли на полювання 4-річну дитину. ФОТО





Порушників помітив місцевий єгер Ігор Дрозд під час спільного рейду з Іваничівською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок. Про це Юрій Тисько.



За його словами, автівка Audi 80 прибула до лісу, який знаходиться між селами Яневичі й Іванівка близько 23:00 і довго “висвічувала” фарами. Підозрілий автомобіль вирішили затримати. І недаремно. Адже двоє чоловіків, які там знаходились, мали при собі заряджену нарізну рушницю, що й свідчила про факт мисливського браконьєрства.



За вчинене чоловікам, які є родичами, «світить» штраф.



До слова, разом з собою на незаконне полювання браконьєри, які є жителями Іваничівської громади, взяли ще й 4-річного хлопчика, аби наочно ознайомити його з мисливським ремеслом. Щоправда незаконним.



“Щоправда вполювати щось ці чоловіки ще не встигли. Можливо їм на очі не потрапила жодна тварина, або ж їх вчасно помітили”, – зауважив Тисько.



Як він каже, аби “вийти сухими з води” чоловіки пропонували єгерю хабар. Однак той викликав на місце події поліцію, яка зафіксувала факт браконьєрства, відібрала у всіх учасників пояснення та склала на порушників адмінпротоколи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мисливському угідді неподалік села Іванівка Володимир-Волинського району 22-го грудня приблизно о 23:00 на «гарячому» спіймали браконьєрів, які приїхали полювати на диких тварин. Чоловіки взяли з собою ще й 4-річну дитину.Порушників помітив місцевий єгерпід час спільного рейду з Іваничівською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок. Про це БУГу повідомив голова цієї організаціїЗа його словами, автівка Audi 80 прибула до лісу, який знаходиться між селами Яневичі й Іванівка близько 23:00 і довго “висвічувала” фарами. Підозрілий автомобіль вирішили затримати. І недаремно. Адже двоє чоловіків, які там знаходились, мали при собі заряджену нарізну рушницю, що й свідчила про факт мисливського браконьєрства.За вчинене чоловікам, які є родичами, «світить» штраф.До слова, разом з собою на незаконне полювання браконьєри, які є жителями Іваничівської громади, взяли ще й 4-річного хлопчика, аби наочно ознайомити його з мисливським ремеслом. Щоправда незаконним.“Щоправда вполювати щось ці чоловіки ще не встигли. Можливо їм на очі не потрапила жодна тварина, або ж їх вчасно помітили”, – зауважив Тисько.Як він каже, аби “вийти сухими з води” чоловіки пропонували єгерю хабар. Однак той викликав на місце події поліцію, яка зафіксувала факт браконьєрства, відібрала у всіх учасників пояснення та склала на порушників адмінпротоколи.

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