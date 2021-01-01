На Волині затримали браконьєрів, які взяли на полювання 4-річну дитину. ФОТО
Сьогодні, 12:05
У мисливському угідді неподалік села Іванівка Володимир-Волинського району 22-го грудня приблизно о 23:00 на «гарячому» спіймали браконьєрів, які приїхали полювати на диких тварин. Чоловіки взяли з собою ще й 4-річну дитину.
Порушників помітив місцевий єгер Ігор Дрозд під час спільного рейду з Іваничівською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок. Про це БУГу повідомив голова цієї організації Юрій Тисько.
За його словами, автівка Audi 80 прибула до лісу, який знаходиться між селами Яневичі й Іванівка близько 23:00 і довго “висвічувала” фарами. Підозрілий автомобіль вирішили затримати. І недаремно. Адже двоє чоловіків, які там знаходились, мали при собі заряджену нарізну рушницю, що й свідчила про факт мисливського браконьєрства.
За вчинене чоловікам, які є родичами, «світить» штраф.
До слова, разом з собою на незаконне полювання браконьєри, які є жителями Іваничівської громади, взяли ще й 4-річного хлопчика, аби наочно ознайомити його з мисливським ремеслом. Щоправда незаконним.
“Щоправда вполювати щось ці чоловіки ще не встигли. Можливо їм на очі не потрапила жодна тварина, або ж їх вчасно помітили”, – зауважив Тисько.
Як він каже, аби “вийти сухими з води” чоловіки пропонували єгерю хабар. Однак той викликав на місце події поліцію, яка зафіксувала факт браконьєрства, відібрала у всіх учасників пояснення та склала на порушників адмінпротоколи.
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Порушників помітив місцевий єгер Ігор Дрозд під час спільного рейду з Іваничівською районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок. Про це БУГу повідомив голова цієї організації Юрій Тисько.
За його словами, автівка Audi 80 прибула до лісу, який знаходиться між селами Яневичі й Іванівка близько 23:00 і довго “висвічувала” фарами. Підозрілий автомобіль вирішили затримати. І недаремно. Адже двоє чоловіків, які там знаходились, мали при собі заряджену нарізну рушницю, що й свідчила про факт мисливського браконьєрства.
За вчинене чоловікам, які є родичами, «світить» штраф.
До слова, разом з собою на незаконне полювання браконьєри, які є жителями Іваничівської громади, взяли ще й 4-річного хлопчика, аби наочно ознайомити його з мисливським ремеслом. Щоправда незаконним.
“Щоправда вполювати щось ці чоловіки ще не встигли. Можливо їм на очі не потрапила жодна тварина, або ж їх вчасно помітили”, – зауважив Тисько.
Як він каже, аби “вийти сухими з води” чоловіки пропонували єгерю хабар. Однак той викликав на місце події поліцію, яка зафіксувала факт браконьєрства, відібрала у всіх учасників пояснення та склала на порушників адмінпротоколи.
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