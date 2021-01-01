Волинянину оголосили про підозру за підроблення COVID-сертифікату





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



В кінці листопада волинянин перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» Волинської митниці Держмитслужби, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надав працівникам Державної прикордонної служби України фейкове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. За цими фактами дізнавачі Володимир-Волинського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Сертифікат із ознаками підробки вилучили та направили для проведення експертизи.



Правопорушнику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів)та ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого встановлюватимуть осіб, які виготовляли підроблене свідоцтво.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби уникнути проходження вакцинації 43-річний житель Володимира-Волинського ще у липні посприяв у виготовленні завідомо підробленого міжнародного сертифіката на своє ім’я.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.В кінці листопада волинянин перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» Волинської митниці Держмитслужби, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надав працівникам Державної прикордонної служби України фейкове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. За цими фактами дізнавачі Володимир-Волинського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Сертифікат із ознаками підробки вилучили та направили для проведення експертизи.Правопорушнику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів)та ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого встановлюватимуть осіб, які виготовляли підроблене свідоцтво. Нагадаємо , у період із 18 по 20 грудня на пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» четверо громадян, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надали працівникам Державної прикордонної служби України міжнародне свідоцтво про вакцинацію із явними ознаками підробки.

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