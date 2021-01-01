Волинянину оголосили про підозру за підроблення COVID-сертифікату
Сьогодні, 12:15
Аби уникнути проходження вакцинації 43-річний житель Володимира-Волинського ще у липні посприяв у виготовленні завідомо підробленого міжнародного сертифіката на своє ім’я.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
В кінці листопада волинянин перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» Волинської митниці Держмитслужби, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надав працівникам Державної прикордонної служби України фейкове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. За цими фактами дізнавачі Володимир-Волинського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Сертифікат із ознаками підробки вилучили та направили для проведення експертизи.
Правопорушнику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів)та ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого встановлюватимуть осіб, які виготовляли підроблене свідоцтво.
Нагадаємо, у період із 18 по 20 грудня на пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» четверо громадян, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надали працівникам Державної прикордонної служби України міжнародне свідоцтво про вакцинацію із явними ознаками підробки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
В кінці листопада волинянин перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» Волинської митниці Держмитслужби, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надав працівникам Державної прикордонної служби України фейкове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. За цими фактами дізнавачі Володимир-Волинського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Сертифікат із ознаками підробки вилучили та направили для проведення експертизи.
Правопорушнику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів)та ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого встановлюватимуть осіб, які виготовляли підроблене свідоцтво.
Нагадаємо, у період із 18 по 20 грудня на пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» четверо громадян, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надали працівникам Державної прикордонної служби України міжнародне свідоцтво про вакцинацію із явними ознаками підробки.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині в пожежі отримав опіки пенсіонер: його госпіталізували
Сьогодні, 12:32
Вперше Волинь отримала реальний шанс вийти з «червоної» зони
Сьогодні, 12:18
Волинянину оголосили про підозру за підроблення COVID-сертифікату
Сьогодні, 12:15
На Волині в пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 11:55
Медіа