вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину оголосили про підозру за підроблення COVID-сертифікату

Волинянину оголосили про підозру за підроблення COVID-сертифікату
Аби уникнути проходження вакцинації 43-річний житель Володимира-Волинського ще у липні посприяв у виготовленні завідомо підробленого міжнародного сертифіката на своє ім’я.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

В кінці листопада волинянин перебуваючи в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» Волинської митниці Держмитслужби, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надав працівникам Державної прикордонної служби України фейкове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. За цими фактами дізнавачі Володимир-Волинського відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сертифікат із ознаками підробки вилучили та направили для проведення експертизи.

Правопорушнику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27 (пособник), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів)та ч.4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого встановлюватимуть осіб, які виготовляли підроблене свідоцтво.

Нагадаємо, у період із 18 по 20 грудня на пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Устилуг» четверо громадян, з метою звільнення від обов’язку перебування на самоізоляції в запобіганні поширення COVID-19, надали працівникам Державної прикордонної служби України міжнародне свідоцтво про вакцинацію із явними ознаками підробки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підробка, COVID-сертифікати, Волинь, підозра, розслідування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в пожежі отримав опіки пенсіонер: його госпіталізували
Сьогодні, 12:32
Вперше Волинь отримала реальний шанс вийти з «червоної» зони
Сьогодні, 12:18
Волинянину оголосили про підозру за підроблення COVID-сертифікату
Сьогодні, 12:15
На Волині затримали браконьєрів, які взяли на полювання 4-річну дитину. ФОТО
Сьогодні, 12:05
На Волині в пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
Фракція у Луцькраді зробила заяву щодо «переслідування Порошенка» Фракція у Луцькраді зробила заяву щодо «переслідування Порошенка»
22 грудень, 10:38
На Волині відкрили «кримінал» на 3 жителів за підробку COVID-сертифікатів На Волині відкрили «кримінал» на 3 жителів за підробку COVID-сертифікатів
15 грудень, 16:30
Повідомили про підозру працівникові лікарні на Волині, який підробляв COVID-сертифікати Повідомили про підозру працівникові лікарні на Волині, який підробляв COVID-сертифікати
16 листопад, 09:38
Судитимуть волинянку, яка допомагала робити «липові» COVID-сертифікати: їй «світить» 5 років Судитимуть волинянку, яка допомагала робити «липові» COVID-сертифікати: їй «світить» 5 років
04 листопад, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оприлюднили погодинну програму сітіфесту «Вітраж Вікенд»
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині дають позики на будівництво у селах. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку горів будинок
Сьогодні, 12:50
 0
У січні волиняни зможуть отримати бустерну дозу вакцини
Сьогодні, 12:36
 0
На Волині в пожежі отримав опіки пенсіонер: його госпіталізували
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8