На Волині в пожежі отримав опіки пенсіонер: його госпіталізували
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22 грудня 18:51 у селі Менчичі Іваничівської сільської громади Володимир-Волинського району у дерев'яній хаті-пустці виникло загорання.
Про це інформують у пресслужбі рятувальників.
О 20:22 його ліквідували вогнеборці з 7-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області.
Під час пожежі отримав опіки нижніх кінцівок, голови і обличчя 67-річний чоловік.
Він госпіталізований в хірургічне відділення КНП «Іваничівську багатопрофільну лікарню», стан середньої важкості. Причина пожежі – необережність при курінні 67-річного чоловіка, який там тимчасово проживав.
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Про це інформують у пресслужбі рятувальників.
О 20:22 його ліквідували вогнеборці з 7-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області.
Під час пожежі отримав опіки нижніх кінцівок, голови і обличчя 67-річний чоловік.
Він госпіталізований в хірургічне відділення КНП «Іваничівську багатопрофільну лікарню», стан середньої важкості. Причина пожежі – необережність при курінні 67-річного чоловіка, який там тимчасово проживав.
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