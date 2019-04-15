На Волині в пожежі отримав опіки пенсіонер: його госпіталізували





Про це інформують у пресслужбі рятувальників.



О 20:22 його ліквідували вогнеборці з 7-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області.



Під час пожежі отримав опіки нижніх кінцівок, голови і обличчя 67-річний чоловік.



Він госпіталізований в хірургічне відділення КНП «Іваничівську багатопрофільну лікарню», стан середньої важкості. Причина пожежі – необережність при курінні 67-річного чоловіка, який там тимчасово проживав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 грудня 18:51 у селі Менчичі Іваничівської сільської громади Володимир-Волинського району у дерев'яній хаті-пустці виникло загорання.Про це інформують у пресслужбі рятувальників.О 20:22 його ліквідували вогнеборці з 7-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області.Під час пожежі отримав опіки нижніх кінцівок, голови і обличчя 67-річний чоловік.Він госпіталізований в хірургічне відділення КНП «Іваничівську багатопрофільну лікарню», стан середньої важкості. Причина пожежі – необережність при курінні 67-річного чоловіка, який там тимчасово проживав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію