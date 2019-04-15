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На Волині в пожежі отримав опіки пенсіонер: його госпіталізували

На Волині в пожежі отримав опіки пенсіонер: його госпіталізували
22 грудня 18:51 у селі Менчичі Іваничівської сільської громади Володимир-Волинського району у дерев'яній хаті-пустці виникло загорання.

Про це інформують у пресслужбі рятувальників.

О 20:22 його ліквідували вогнеборці з 7-ї та 18-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області.

Під час пожежі отримав опіки нижніх кінцівок, голови і обличчя 67-річний чоловік.

Він госпіталізований в хірургічне відділення КНП «Іваничівську багатопрофільну лікарню», стан середньої важкості. Причина пожежі – необережність при курінні 67-річного чоловіка, який там тимчасово проживав.


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Теги: пожежа, опіки, Волинь
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