У січні волиняни зможуть отримати бустерну дозу вакцини

Щеплені проти COVID-19 громадяни України зможуть отримати третю бустерну дозу вакцин в середині січня 2022 року.Про це йшлося 23 грудня під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що право на третю дозу вакцини матимуть три категорії людей: люди з ослабленим імунітетом, лікарі та працівники інтернатів. Як і в усій Україні, бус терну дозу можна може отримати, починаючи з січня.Натомість вже з 1 грудня деякі волиняни можуть отримувати додаткову дозу.Йдеться про людей із ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, людей із низкою інших імунодефіцитних станів.Для цього людина, яка підпадає під ці критерії, має звернутися до свого сімейного або профільного лікаря та отримати направлення на щеплення додатковою дозою.Так, за вчора, 22 грудня, додаткову дозу вакцини ввели одній людині на Волині.