У Луцьку горів будинок

22 грудня зранку у Луцьку горів цегляний будинок.Про це інформують у пресслужбі рятувальників.Пожежу в обласному центрі, що виникла на горищі у цегляному будинку через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, оперативно ліквідували луцькі вогнеборці о 08: 47.Того ж дня вночі о 03:11 рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів у кімнаті дерев’яного житлового будинку у селі Синявка Турійської сільської громади Ковельського району.Ще один дерев’яний будинок врятовано від знищення працівниками ДСНС у селі Гірники Ратнівської сільської громади цього ж району. Причиною загорання оселі стало ймовірно порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей опалення.