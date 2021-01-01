У Луцьку горів будинок
Сьогодні, 12:50
22 грудня зранку у Луцьку горів цегляний будинок.
Про це інформують у пресслужбі рятувальників.
Пожежу в обласному центрі, що виникла на горищі у цегляному будинку через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, оперативно ліквідували луцькі вогнеборці о 08: 47.
Того ж дня вночі о 03:11 рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів у кімнаті дерев’яного житлового будинку у селі Синявка Турійської сільської громади Ковельського району.
Ще один дерев’яний будинок врятовано від знищення працівниками ДСНС у селі Гірники Ратнівської сільської громади цього ж району. Причиною загорання оселі стало ймовірно порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей опалення.
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Про це інформують у пресслужбі рятувальників.
Пожежу в обласному центрі, що виникла на горищі у цегляному будинку через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, оперативно ліквідували луцькі вогнеборці о 08: 47.
Того ж дня вночі о 03:11 рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів у кімнаті дерев’яного житлового будинку у селі Синявка Турійської сільської громади Ковельського району.
Ще один дерев’яний будинок врятовано від знищення працівниками ДСНС у селі Гірники Ратнівської сільської громади цього ж району. Причиною загорання оселі стало ймовірно порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей опалення.
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