На Волині дають позики на будівництво у селах. ВІДЕО





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Нещодавно мешканець Липин Сергій Богданович із дружиною та маленьким сином переїхали у власний новий будинок. Ще рік тому, розповідає чоловік, жили на орендованій квартирі. Аж тут знайомий розповів про програму «Власний дім», яка дає можливість взяти довгострокову позику на будівництво у селі.



«Думали, як почати будуватися, а тут підвернулася програма, і ми почали робити, почали оформляти документи, бо було дуже мало часу», – каже Сергій Богданович.



«Власний дім» – єдина на Волині програма, яка дає можливість жителям сіл отримати пільгові кредити під 3% річних. А багатодітним сім’ям і зовсім без них. Сергій Богданович ділиться: аби взяти участь у програмі, довелося пройти сім кіл пекла в оформленні документів, та зрештою тільки так він зміг звести власний дім. І хоч доведеться переплатити близько 180 тисяч – про позику не шкодує.



«Програма справді допомагає, ну так, багато переплачувати треба буде, але дешевше ніколи не вийде, бо, як зараз не побудуватися – на наступний рік може бути ще дорожче. Без вкладання власних коштів я, можна сказати, повністю звів коробку», – розповів чоловік.



Звісно, додає, на все будівництво цих грошей мало. Матеріали стрімко дорожчають, та й наймані працівники теж влітають у копійку. І хоч роботи ще непочатий край – своє житло вже є.



До слова, претендувати на таку позику може будь-яка сім’я. Для цього треба звернутися у сільську, селищну чи міську раду, де фахівці визначать, чи дійсно ви потребуєте цих грошей.



«Тоді місцева рада передбачає співфінансування у своєму бюджеті і дає клопотання на фонд. І фонд як виконавець програми повністю далі – від оформлення до повернення кредитів – супроводжує цю позику», – пояснив голова Волинського обласного фонду підтримки житлового будівництва на селі Віктор Смолярчук.



Програма фінансується з державного, обласного та місцевих бюджетів на умовах співфінансування. Розмір позики залежить від ваших потреб та того, чи виділили гроші на програму.



«На будівництво 400 тисяч гривень, на придбання 300 тисяч, на реконструкцію 250 тисяч гривень і на підведення інженерних мереж, тобто світло, якщо воно потрібно, зараз же є проблеми», – зазначив Віктор Смолярчук.



На такі потреби можна отримати по 100 тисяч гривень. Термін повернення позики – до 20 років.



У Волинській обласній раді, до слова, якраз вирішують, скільки закладуть цьогоріч на програму «Власний дім». Та от без великого захоплення до програми ставляться у сільських радах, адже для них це додаткові витрати, повернення яких може затягнутися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власний дім – мрія багатьох волинян. Утім, аби заробити собі на оселю, багатьом сім’ям доводиться роками відкладати гроші, а то й їхати на заробітки за межі України. На кредити у банках наважуються одиниці через шалені відсотки. Та, як виявилося, на Волині можна взяти позику до 400 тисяч гривень, якщо ви надумали зводити дім у селі.Про це пише 12 канал Нещодавно мешканець Липиніз дружиною та маленьким сином переїхали у власний новий будинок. Ще рік тому, розповідає чоловік, жили на орендованій квартирі. Аж тут знайомий розповів про програму «Власний дім», яка дає можливість взяти довгострокову позику на будівництво у селі.«Думали, як почати будуватися, а тут підвернулася програма, і ми почали робити, почали оформляти документи, бо було дуже мало часу», – каже Сергій Богданович.«Власний дім» – єдина на Волині програма, яка дає можливість жителям сіл отримати пільгові кредити під 3% річних. А багатодітним сім’ям і зовсім без них. Сергій Богданович ділиться: аби взяти участь у програмі, довелося пройти сім кіл пекла в оформленні документів, та зрештою тільки так він зміг звести власний дім. І хоч доведеться переплатити близько 180 тисяч – про позику не шкодує.«Програма справді допомагає, ну так, багато переплачувати треба буде, але дешевше ніколи не вийде, бо, як зараз не побудуватися – на наступний рік може бути ще дорожче. Без вкладання власних коштів я, можна сказати, повністю звів коробку», – розповів чоловік.Звісно, додає, на все будівництво цих грошей мало. Матеріали стрімко дорожчають, та й наймані працівники теж влітають у копійку. І хоч роботи ще непочатий край – своє житло вже є.До слова, претендувати на таку позику може будь-яка сім’я. Для цього треба звернутися у сільську, селищну чи міську раду, де фахівці визначать, чи дійсно ви потребуєте цих грошей.«Тоді місцева рада передбачає співфінансування у своєму бюджеті і дає клопотання на фонд. І фонд як виконавець програми повністю далі – від оформлення до повернення кредитів – супроводжує цю позику», – пояснив голова Волинського обласного фонду підтримки житлового будівництва на селіПрограма фінансується з державного, обласного та місцевих бюджетів на умовах співфінансування. Розмір позики залежить від ваших потреб та того, чи виділили гроші на програму.«На будівництво 400 тисяч гривень, на придбання 300 тисяч, на реконструкцію 250 тисяч гривень і на підведення інженерних мереж, тобто світло, якщо воно потрібно, зараз же є проблеми», – зазначив Віктор Смолярчук.На такі потреби можна отримати по 100 тисяч гривень. Термін повернення позики – до 20 років.У Волинській обласній раді, до слова, якраз вирішують, скільки закладуть цьогоріч на програму «Власний дім». Та от без великого захоплення до програми ставляться у сільських радах, адже для них це додаткові витрати, повернення яких може затягнутися.

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