Оприлюднили погодинну програму сітіфесту «Вітраж Вікенд»





Обіцяють, що такої концентрації новорічної атмосфери і людей, які разом творитимуть прогресивне ком’юніті для спільного розвитку міста, Луцьк ще не бачив.



Тож, погодинна програма заходів «Вітраж Вікенду».



Субота (25 грудня)



Спікер-зона:



12.30 – атмосфера Різдва від цьоці Касі: перформанс від Орести Осійчук;

13:10 – смачне какао з Настею Передрій та Вікою Жуковською про те, як всеукраїнські проєкти розвивають місто;

14:45 – апельсиновий сік з отцем Володимиром про Різдво, віру в дива та традиції у світі new normal;

15:30 – американо з Катериною Теліпською та Анною Данильчук про туризм;

16.20 – бокал шампанського з Назаром Михалюком про трансформації освіти: приватні школи проти державних закладів.

16:00 - новорічний двіж від оркестру Луцького прикордонного загону

18:00-20:00 – фото з Бед Санта на спеціальній фотозоні.



Діджей-сети:



18:00 – Антон Яловик;

18:30 – Таня Шепітько;

19:00 – Віка Жуковська/ Настя Передрій;

19:30 – DJ Vesela;

20:00 – DJ Kudos.

Кіноперегляд:

20:00 – «Пригоди S Миколая».



Неділя (26 грудня):



Спікер-зона:



12.30 – кава з психологинею Ольгою Лазаренко про волинську ментальність;

13.30 – келих віскі з Юлею Євпак про розвиток спільнот та ціннісні меседжі на пів мільйона переглядів;

14.45 – горнятко чаю з Сергієм Шараєвським про українське кіно та волинський вклад в ньому;

16.00 – філіжанка мінералки з Андрієм Разумовським про тенденції розвитку сучасної інфраструктури міста.



Діджей-сети:



18:00 – Dj Odinson;

18:30 – Марі;

19:00 – Володимир і Софія Луцики;

19:30 – Інвестор Team;

20:00 – Олег Огородник;

20:30 – Варвара;

21:00 – Partyzan Team.



Кіноперегляд:



20:00 – фільм «Все буде ОК»



Окрім того, протягом обох днів фестивалю із 12 до 22 години діятимуть зони крафту і вантажу, де можна купити унікальні і якісні вироби місцевих брендів. І у суботу, і у неділю з 18 до 20 години буде можливість зробити неймовірні фото з Бед Сантою на спеціальній фотозоні. Протягом двох днів на «Вітражі» туситимуть ельфи й будуть танці від Iron City.



З 12 до 22 години на «Вітражі» варитимуть глінтвейни та смажитимуть м’ясо.



Малеча ж на «Вітражі» матиме безліч розваг на дитячій зоні з 12:30 до 18:00.



Нагадаємо, квитки на «Вітраж Вікенд» можна купити за гроші в межах так званої «ковідної» тисячі. А виручені кошти спрямують на Фонд боротьби з раком.



Квитки можна придбати



Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організатори фестивалю «Вітраж Вікенд», який відбудеться у промзоні на вулиці Ковельській, 40 (промзона) вже у суботу та неділю (25–26 грудня) опублікували детальну програму дійства.Обіцяють, що такої концентрації новорічної атмосфери і людей, які разом творитимуть прогресивне ком’юніті для спільного розвитку міста, Луцьк ще не бачив.Тож, погодинна програма заходів «Вітраж Вікенду».12.30 – атмосфера Різдва від цьоці Касі: перформанс від13:10 – смачне какао зтапро те, як всеукраїнські проєкти розвивають місто;14:45 – апельсиновий сік з отцем Володимиром про Різдво, віру в дива та традиції у світі new normal;15:30 – американо зтапро туризм;16.20 – бокал шампанського зпро трансформації освіти: приватні школи проти державних закладів.16:00 - новорічний двіж від оркестру Луцького прикордонного загону18:00-20:00 – фото з Бед Санта на спеціальній фотозоні.18:00 –18:30 –19:00 –19:30 –20:00 –Кіноперегляд:20:00 – «Пригоди S Миколая».12.30 – кава з психологинеюпро волинську ментальність;13.30 – келих віскі зпро розвиток спільнот та ціннісні меседжі на пів мільйона переглядів;14.45 – горнятко чаю зпро українське кіно та волинський вклад в ньому;16.00 – філіжанка мінералки зпро тенденції розвитку сучасної інфраструктури міста.18:00 –18:30 –19:00 –19:30 –20:00 –20:30 –21:00 –20:00 – фільм «Все буде ОК»Окрім того, протягом обох днів фестивалю із 12 до 22 години діятимуть зони крафту і вантажу, де можна купити унікальні і якісні вироби місцевих брендів. І у суботу, і у неділю з 18 до 20 години буде можливість зробити неймовірні фото з Бед Сантою на спеціальній фотозоні. Протягом двох днів на «Вітражі» туситимуть ельфи й будуть танці від Iron City.З 12 до 22 години на «Вітражі» варитимуть глінтвейни та смажитимуть м’ясо.Малеча ж на «Вітражі» матиме безліч розваг на дитячій зоні з 12:30 до 18:00.Нагадаємо, квитки на «Вітраж Вікенд» можна купити за гроші в межах так званої «ковідної» тисячі. А виручені кошти спрямують на Фонд боротьби з раком.Квитки можна придбати тут Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.

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