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Оприлюднили погодинну програму сітіфесту «Вітраж Вікенд»

Оприлюднили погодинну програму сітіфесту «Вітраж Вікенд»
Організатори фестивалю «Вітраж Вікенд», який відбудеться у промзоні на вулиці Ковельській, 40 (промзона) вже у суботу та неділю (25–26 грудня) опублікували детальну програму дійства.

Обіцяють, що такої концентрації новорічної атмосфери і людей, які разом творитимуть прогресивне ком’юніті для спільного розвитку міста, Луцьк ще не бачив.

Тож, погодинна програма заходів «Вітраж Вікенду».

Субота (25 грудня)

Спікер-зона:

12.30 – атмосфера Різдва від цьоці Касі: перформанс від Орести Осійчук;
13:10 – смачне какао з Настею Передрій та Вікою Жуковською про те, як всеукраїнські проєкти розвивають місто;
14:45 – апельсиновий сік з отцем Володимиром про Різдво, віру в дива та традиції у світі new normal;
15:30 – американо з Катериною Теліпською та Анною Данильчук про туризм;
16.20 – бокал шампанського з Назаром Михалюком про трансформації освіти: приватні школи проти державних закладів.
16:00 - новорічний двіж від оркестру Луцького прикордонного загону
18:00-20:00 – фото з Бед Санта на спеціальній фотозоні.

Діджей-сети:

18:00 – Антон Яловик;
18:30 – Таня Шепітько;
19:00 – Віка Жуковська/ Настя Передрій;
19:30 – DJ Vesela;
20:00 – DJ Kudos.
Кіноперегляд:
20:00 – «Пригоди S Миколая».

Неділя (26 грудня):

Спікер-зона:

12.30 – кава з психологинею Ольгою Лазаренко про волинську ментальність;
13.30 – келих віскі з Юлею Євпак про розвиток спільнот та ціннісні меседжі на пів мільйона переглядів;
14.45 – горнятко чаю з Сергієм Шараєвським про українське кіно та волинський вклад в ньому;
16.00 – філіжанка мінералки з Андрієм Разумовським про тенденції розвитку сучасної інфраструктури міста.

Діджей-сети:

18:00 – Dj Odinson;
18:30 – Марі;
19:00 – Володимир і Софія Луцики;
19:30 – Інвестор Team;
20:00 – Олег Огородник;
20:30 – Варвара;
21:00 – Partyzan Team.

Кіноперегляд:

20:00 – фільм «Все буде ОК»

Окрім того, протягом обох днів фестивалю із 12 до 22 години діятимуть зони крафту і вантажу, де можна купити унікальні і якісні вироби місцевих брендів. І у суботу, і у неділю з 18 до 20 години буде можливість зробити неймовірні фото з Бед Сантою на спеціальній фотозоні. Протягом двох днів на «Вітражі» туситимуть ельфи й будуть танці від Iron City.

З 12 до 22 години на «Вітражі» варитимуть глінтвейни та смажитимуть м’ясо.

Малеча ж на «Вітражі» матиме безліч розваг на дитячій зоні з 12:30 до 18:00.

Нагадаємо, квитки на «Вітраж Вікенд» можна купити за гроші в межах так званої «ковідної» тисячі. А виручені кошти спрямують на Фонд боротьби з раком.

Квитки можна придбати тут.

Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.


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Теги: Вітраж-вікенд, Луцьк, програма
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