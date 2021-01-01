Які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік





Тож на облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком, пише



Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.



Які документи необхідно подати



Військкомати уже готові прочинити свої двері для майбутніх військовозобов'язаних. Як розповіли в Криворізькому районному та одному з Львівський територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, аби жінкам стати на облік, необхідно мати із собою:



паспорт громадянина України (оригінал і копія);

ідентифікаційний код (оригінал і копія);

два фото розміром 3 на 4 з матовим тлом;

дипломи про освіту (оригінал і копія);

довідку про склад сім'ї (сімейний стан і народження дітей);

медогляд.



Цей список необхідних документів ще може доповнюватися, адже ще до кінця не розроблений алгоритм, як жінкам стати на військовий облік. В Міноборони його обіцяють розробити вже до кінця наступного тижня. Відповідна інформація з’явиться на сайті військкоматів або Міноборони.



"Ми ще не опрацьовували даних осіб згідно з новим наказом, але готові вже розпочати", - сказали в одному з львівських територіальих центрів комплектування та соціальної підтримки.



Зараз в оборонному відомстві розглядають можливість подання документів онлайн, якщо це буде дозволено з точки зору безпеки.



Штрафи



Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік.



Якщо працівниця не стане на облік, то за це їй передбачно покарання - штраф від 850 до 1700грн, а її керівник повинен буде сплати на роботі 5100-8500 грн.



Коли жінок можуть призвати до армії?



Зазначимо, що згідно із законом про військовий обов'язок та військову службу, військовозобов'язані - це особи, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.



Також законом передбачено, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками.



У мирний час жінки можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.



Нагадаємо, що Міністерство оборони України розширило

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони вже набув чинності.Тож на облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком, пише ТСН Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.Військкомати уже готові прочинити свої двері для майбутніх військовозобов'язаних. Як розповіли в Криворізькому районному та одному з Львівський територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, аби жінкам стати на облік, необхідно мати із собою:паспорт громадянина України (оригінал і копія);ідентифікаційний код (оригінал і копія);два фото розміром 3 на 4 з матовим тлом;дипломи про освіту (оригінал і копія);довідку про склад сім'ї (сімейний стан і народження дітей);медогляд.Цей список необхідних документів ще може доповнюватися, адже ще до кінця не розроблений алгоритм, як жінкам стати на військовий облік. В Міноборони його обіцяють розробити вже до кінця наступного тижня. Відповідна інформація з’явиться на сайті військкоматів або Міноборони."Ми ще не опрацьовували даних осіб згідно з новим наказом, але готові вже розпочати", - сказали в одному з львівських територіальих центрів комплектування та соціальної підтримки.Зараз в оборонному відомстві розглядають можливість подання документів онлайн, якщо це буде дозволено з точки зору безпеки.Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік.Якщо працівниця не стане на облік, то за це їй передбачно покарання - штраф від 850 до 1700грн, а її керівник повинен буде сплати на роботі 5100-8500 грн.Зазначимо, що згідно із законом про військовий обов'язок та військову службу, військовозобов'язані - це особи, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.Також законом передбачено, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками.У мирний час жінки можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.Нагадаємо, що Міністерство оборони України розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік

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