У Луцьку легковик врізався у вантажний бус. ВІДЕО
Сьогодні, 14:35
ДТП сталася сьогодні, 23 грудня, на вулиці Генерала Шухевича у Луцьку.
Відео автопригоди опублікував у соцмережах Юрій Павлов.
Легковик Peugeot, здійснюючи поворот, не надав перевагу вантажному бусу Volkswagen, який рухався по зустрічній смузі.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
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Відео автопригоди опублікував у соцмережах Юрій Павлов.
Легковик Peugeot, здійснюючи поворот, не надав перевагу вантажному бусу Volkswagen, який рухався по зустрічній смузі.
Автівки зазнали механічних ушкоджень.
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