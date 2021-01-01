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У Луцьку легковик врізався у вантажний бус. ВІДЕО

У Луцьку легковик врізався у вантажний бус. ВІДЕО
ДТП сталася сьогодні, 23 грудня, на вулиці Генерала Шухевича у Луцьку.

Відео автопригоди опублікував у соцмережах Юрій Павлов.

Легковик Peugeot, здійснюючи поворот, не надав перевагу вантажному бусу Volkswagen, який рухався по зустрічній смузі.

Автівки зазнали механічних ушкоджень.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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