У Луцьку легковик врізався у вантажний бус. ВІДЕО





Відео автопригоди опублікував у Юрій Павлов.



Легковик Peugeot, здійснюючи поворот, не надав перевагу вантажному бусу Volkswagen, який рухався по зустрічній смузі.



Автівки зазнали механічних ушкоджень.



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