Сироватка для обличчя: на що вона здатна*





Як наука допомогла красі

Виготовлення засобів, що є аналогічними до сучасних пропозицій, першою розпочала американська компанія Estee Lauder у 1982 році. Незабаром легендарний французький бренд Christian Dior представив свій варіант зі швидким омолоджувальним ефектом, а на початку 90-х серум увійшов до каталогів багатьох косметичних марок.



Автором ідеї створення такого засобу став американський астрофізик Макс Х'юбер. Під час випробувань стався вибух ракетного палива. Вчений отримав сильні опіки обличчя та тіла. Шрами та рубці буквально понівечили його шкіру. Протягом 12 років Х'юбер працював над створенням засобу, здатного зняти запалення, вирівняти рельєф та забезпечити покривам повноцінне живлення. У середині 60-х він представив продукт на основі морських водоростей, який став основою для створення сучасних сироваток.



Появі серуму також сприяли важливі відкриття у галузі дерматології та косметології, які були зроблені протягом двох наступних десятиліть. Насамперед це білки, які стимулюють клітинний ріст, та ферменти, здатні уповільнювати старіння. З'явилися нові технології, що дають змогу поєднувати в одному продукті вітамінні комплекси, антивікові інгредієнти, поживні речовини, а також складові, що відновлюють покриви на клітинному рівні. Можна сміливо стверджувати, що випуск сучасних варіантів став можливим у результаті активної наукової діяльності та правильної стратегії, яку обрали провідні косметичні компанії.



Спрямованість дії та особливості рецептури

Ключова особливість сироватки для обличчя – висока концентрація активних інгредієнтів у порівнянні з іншими косметичними засобами для догляду за шкірою. В Інтернеті можна знайти чимало статей, у яких серум порівнюють із кремом. Це абсолютно різні продукти й відрізняються вони насамперед способом впливу на покриви. Крем працює на поверхні – живить, зволожує, утримує вологу всередині пор, захищає від негативного впливу зовнішніх факторів. Серум здатний проникати у глибші шари шкіри.



Спільне застосування сироватки та крему з однієї косметичної лінійки посилює результат, оскільки забезпечує комплексний вплив. Але такий тандем не завжди є обов'язковим. Сироватки у формі емульсії містять ліпіди й здатні створювати захисний бар'єр. Засоби на основі гіалуронової кислоти з різною молекулярною масою також не потребують підтримки крему, а ось для варіантів з гелевою та рідкою текстурою вона необхідна. Дерматологи не рекомендують застосовувати сироватку без нанесення крему власницям сухих, зневоднених покривів, а також при виражених ознаках старіння.



Дія такого продукту завжди спрямована на вирішення досить вузької проблеми й результат залежить від того, наскільки правильно ви сформулювали мету застосування. На сайті інтернет-магазину PERFUMS



• зволоження та живлення;

• ліфтинг;

• відновлення структури;

• лікування акне;

• освітлення пігментації;

• підвищення еластичності та пружності покривів;

• уповільнення процесів старіння;

• збільшення щільності шкіри;

• вирівнювання рельєфу;

• відновлення та стимуляція зростання вій та брів.



Зазвичай до складу входять 2-4 компоненти високої концентрації, що забезпечують виконання заявленої дії, а інші складові потрібні для підвищення сумісності інгредієнтів і вирішення допоміжних завдань (необхідна текстура, термін придатності). У рецептуру включаються вітамінні комплекси, рослинні екстракти, амінокислоти, гліцерин, ретинол, флоретин (міститься у корі та плодах яблуні), лактобактерії. Правильно підібраний варіант прискорює вироблення колагену та еластину, позбавляє сухості, нормалізує водний баланс, забезпечує загоєння постакне, освітлює покриви, знімає запалення, розгладжує зморшки. захищає від шкідливої дії ультрафіолету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чимало косметологів і б'юті-блогерів рекомендують сироватку (серум) як високоефективний продукт для догляду за шкірою обличчя. Дійсно, при правильному її підборі та застосуванні цілком можна досягти бажаних результатів. У цьому матеріалі ми розберемося як отримати необхідний ефект, визначимо, у яких випадках такий продукт необхідний і познайомимося з особливостями його дії.Виготовлення засобів, що є аналогічними до сучасних пропозицій, першою розпочала американська компанія Estee Lauder у 1982 році. Незабаром легендарний французький бренд Christian Dior представив свій варіант зі швидким омолоджувальним ефектом, а на початку 90-х серум увійшов до каталогів багатьох косметичних марок.Автором ідеї створення такого засобу став американський астрофізик Макс Х'юбер. Під час випробувань стався вибух ракетного палива. Вчений отримав сильні опіки обличчя та тіла. Шрами та рубці буквально понівечили його шкіру. Протягом 12 років Х'юбер працював над створенням засобу, здатного зняти запалення, вирівняти рельєф та забезпечити покривам повноцінне живлення. У середині 60-х він представив продукт на основі морських водоростей, який став основою для створення сучасних сироваток.Появі серуму також сприяли важливі відкриття у галузі дерматології та косметології, які були зроблені протягом двох наступних десятиліть. Насамперед це білки, які стимулюють клітинний ріст, та ферменти, здатні уповільнювати старіння. З'явилися нові технології, що дають змогу поєднувати в одному продукті вітамінні комплекси, антивікові інгредієнти, поживні речовини, а також складові, що відновлюють покриви на клітинному рівні. Можна сміливо стверджувати, що випуск сучасних варіантів став можливим у результаті активної наукової діяльності та правильної стратегії, яку обрали провідні косметичні компанії.Ключова особливість сироватки для обличчя – висока концентрація активних інгредієнтів у порівнянні з іншими косметичними засобами для догляду за шкірою. В Інтернеті можна знайти чимало статей, у яких серум порівнюють із кремом. Це абсолютно різні продукти й відрізняються вони насамперед способом впливу на покриви. Крем працює на поверхні – живить, зволожує, утримує вологу всередині пор, захищає від негативного впливу зовнішніх факторів. Серум здатний проникати у глибші шари шкіри.Спільне застосування сироватки та крему з однієї косметичної лінійки посилює результат, оскільки забезпечує комплексний вплив. Але такий тандем не завжди є обов'язковим. Сироватки у формі емульсії містять ліпіди й здатні створювати захисний бар'єр. Засоби на основі гіалуронової кислоти з різною молекулярною масою також не потребують підтримки крему, а ось для варіантів з гелевою та рідкою текстурою вона необхідна. Дерматологи не рекомендують застосовувати сироватку без нанесення крему власницям сухих, зневоднених покривів, а також при виражених ознаках старіння.Дія такого продукту завжди спрямована на вирішення досить вузької проблеми й результат залежить від того, наскільки правильно ви сформулювали мету застосування. На сайті інтернет-магазину PERFUMS https://parfums.ua/category/facial-serum представлені засоби з певною спрямованістю:• зволоження та живлення;• ліфтинг;• відновлення структури;• лікування акне;• освітлення пігментації;• підвищення еластичності та пружності покривів;• уповільнення процесів старіння;• збільшення щільності шкіри;• вирівнювання рельєфу;• відновлення та стимуляція зростання вій та брів.Зазвичай до складу входять 2-4 компоненти високої концентрації, що забезпечують виконання заявленої дії, а інші складові потрібні для підвищення сумісності інгредієнтів і вирішення допоміжних завдань (необхідна текстура, термін придатності). У рецептуру включаються вітамінні комплекси, рослинні екстракти, амінокислоти, гліцерин, ретинол, флоретин (міститься у корі та плодах яблуні), лактобактерії. Правильно підібраний варіант прискорює вироблення колагену та еластину, позбавляє сухості, нормалізує водний баланс, забезпечує загоєння постакне, освітлює покриви, знімає запалення, розгладжує зморшки. захищає від шкідливої дії ультрафіолету.

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