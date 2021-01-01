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На Волині попри негоду на дорогах пішоходи продовжують порушувати ПДР. ВІДЕО

На Волині попри негоду на дорогах пішоходи продовжують порушувати ПДР. ВІДЕО
Негода та слизьке дорожнє покриття, на жаль, не зупиняє пішоходів і ті наважуються переходити дорогу у невстановлених місцях у Луцьку та інших населених пунктах області.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

У поліції показують відео, як не варто переходити дорогу, адже це дуже небезпечно для усіх учасників дорожнього руху.

Порушників-пішоходів волинські патрульні виявляють як у населених пунктах, так і поза ними. Тож закликаємо пішоходів бути відповідальними за своє життя, переходити дорогу у встановлених місцях та носити світлоповертальні елементи у темну пору доби і за умов недостатньої видимості.

Від початку року волинські патрульні поліцейські склали понад 3 тисячі адміністративних матеріалів за ст.127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП.


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Теги: порушення ПДР, пішоходи, Волинь
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