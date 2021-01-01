На Волині попри негоду на дорогах пішоходи продовжують порушувати ПДР. ВІДЕО

Негода та слизьке дорожнє покриття, на жаль, не зупиняє пішоходів і ті наважуються переходити дорогу у невстановлених місцях у Луцьку та інших населених пунктах області.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.У поліції показують відео, як не варто переходити дорогу, адже це дуже небезпечно для усіх учасників дорожнього руху.Порушників-пішоходів волинські патрульні виявляють як у населених пунктах, так і поза ними. Тож закликаємо пішоходів бути відповідальними за своє життя, переходити дорогу у встановлених місцях та носити світлоповертальні елементи у темну пору доби і за умов недостатньої видимості.Від початку року волинські патрульні поліцейські склали понад 3 тисячі адміністративних матеріалів за ст.127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП.