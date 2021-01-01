Майже 50 волинян покарають за вирубку новорічних дерев





Про це розповів Іван Наумюк.



Аби виявити незаконні рубки лісу, рейди проводять цілодобово різні групи патрулювання.



Іван Наумюк розповідає: допомагають виявляти порушників приховані камери-фотопастки, які розставляють у лісі. Пристрої працюють без підзарядки кілька днів, чіткість знімків та відео дозволяє розпізнати вночі обличчя людини. Відеокамери, оснащені датчиками руху, які прив'язані до картки мобільного телефону. У випадку спрацювання – надсилає повідомлення.



Працівники лісової охорони також мають боді-камери. Їх вмикають при перевірці документів, коли зупиняють вантажівку з деревиною та встановлюють її походження. "Бувають різні ситуації, справи доходять до суду й це доказова база хороша", — каже інженер із охорони та захисту лісу ДП "Маневицький лісгосп" Василь Котюк.



Люди, які живуть у селі Череваха поблизу Маневицького лісгоспу кажуть, що я линок в лісі не рубають.



Зі слів Івана Наумюка, торік на Волині оштрафували 142 людини, які заплатили за порушення майже 70 тисяч гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині провели більше пів тисячі рейдів у передсвятковий період та виявили 49 людей, які незаконно зрубали новорічні дерева.Про це розповів Суспільному начальник відділу Маневицького лісгоспуАби виявити незаконні рубки лісу, рейди проводять цілодобово різні групи патрулювання.Іван Наумюк розповідає: допомагають виявляти порушників приховані камери-фотопастки, які розставляють у лісі. Пристрої працюють без підзарядки кілька днів, чіткість знімків та відео дозволяє розпізнати вночі обличчя людини. Відеокамери, оснащені датчиками руху, які прив'язані до картки мобільного телефону. У випадку спрацювання – надсилає повідомлення.Працівники лісової охорони також мають боді-камери. Їх вмикають при перевірці документів, коли зупиняють вантажівку з деревиною та встановлюють її походження. "Бувають різні ситуації, справи доходять до суду й це доказова база хороша", — каже інженер із охорони та захисту лісу ДП "Маневицький лісгосп"Люди, які живуть у селі Череваха поблизу Маневицького лісгоспу кажуть, що я линок в лісі не рубають.Зі слів Івана Наумюка, торік на Волині оштрафували 142 людини, які заплатили за порушення майже 70 тисяч гривень.

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