Луцький актор розповів, чому йде з театру «ГаРмИдЕр». ВІДЕО

Дмитро Безвербний заявив, що закінчує свою кар’єру у театрі «ГаРмИдЕр», адже, каже, настав час щось змінити у житті.



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«Вважаю, що життя – це зміни. Зміни у житті кожної людини відбуваються, і я зрозумів, що за ці 12 років школи життя під назвою «ГаРмИдЕр» і взагалі великої частини мого життя, яка називається «ГаРмИдЕр», треба вже щось змінити. І це була основна причина. Розумію, що я вже бажаю чогось іншого. А з огляду на те, що я багато чим займаюся, то є чим займатися і є у чому вдосконалюватися», – розповів актор.



Останнім його виходом на сцену стала вистава «Монодія в червоному». Звертаючись до шанувальників творчості «ГаРмИдЕру», він наголосив, що це суто його рішення, яке ніяк не позначиться на роботі колективу.



«Хочу сказати, що все нормально – «ГаРмИдЕр» не розпадається. Це природній процес. Колектив великий: хтось лишається, хтось новий приходить. Я прийняв своє рішення, але воно не впливає на роботу колективу, у якого і далі багато планів, багато акторів лишаються. Далі все буде, і я тепер уже як глядач буду приходити на дійства і дивитися», – сказав Дмитро Безвербний.



«За останні роки моє життя змінилося, бо з’явилася сім’я, і для мене це стало у пріоритеті. Для мене сімейні цінності найважливіші. Частково це теж причина. Хоча причин насправді багато, вони суб’єктивні і об’єктивні», – уточнив гість програми.



За його словами, екскурсії Старим містом він і далі буде проводити.



«Далі продовжу як актор на великих сценах маленького міста Луцька. Колись Жанна Бортнік, театральний критик, сказала, що ці екскурсії – це така собі моновистава. Я з нею погоджуюся, тому що це театралізовані екскурсії. Тут елемент театру є, і я розумію, що це через те, що я як актор маю навички. Це теж приваблює людей приходити на ці екскурсії, їм подобається, як я їх проводжу», – додав Дмитро Безвербний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький актор і екскурсоводзаявив, що закінчує свою кар’єру у театрі «ГаРмИдЕр», адже, каже, настав час щось змінити у житті.Про це пише 12 канал «Вважаю, що життя – це зміни. Зміни у житті кожної людини відбуваються, і я зрозумів, що за ці 12 років школи життя під назвою «ГаРмИдЕр» і взагалі великої частини мого життя, яка називається «ГаРмИдЕр», треба вже щось змінити. І це була основна причина. Розумію, що я вже бажаю чогось іншого. А з огляду на те, що я багато чим займаюся, то є чим займатися і є у чому вдосконалюватися», – розповів актор.Останнім його виходом на сцену стала вистава «Монодія в червоному». Звертаючись до шанувальників творчості «ГаРмИдЕру», він наголосив, що це суто його рішення, яке ніяк не позначиться на роботі колективу.«Хочу сказати, що все нормально – «ГаРмИдЕр» не розпадається. Це природній процес. Колектив великий: хтось лишається, хтось новий приходить. Я прийняв своє рішення, але воно не впливає на роботу колективу, у якого і далі багато планів, багато акторів лишаються. Далі все буде, і я тепер уже як глядач буду приходити на дійства і дивитися», – сказав Дмитро Безвербний.«За останні роки моє життя змінилося, бо з’явилася сім’я, і для мене це стало у пріоритеті. Для мене сімейні цінності найважливіші. Частково це теж причина. Хоча причин насправді багато, вони суб’єктивні і об’єктивні», – уточнив гість програми.За його словами, екскурсії Старим містом він і далі буде проводити.«Далі продовжу як актор на великих сценах маленького міста Луцька. Колись, театральний критик, сказала, що ці екскурсії – це така собі моновистава. Я з нею погоджуюся, тому що це театралізовані екскурсії. Тут елемент театру є, і я розумію, що це через те, що я як актор маю навички. Це теж приваблює людей приходити на ці екскурсії, їм подобається, як я їх проводжу», – додав Дмитро Безвербний.

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