Луцький військовий аеродром прибув новий фронтовий винищувач МіГ-29. ВІДЕО

На Луцький військовий аеродром перегнали капітально відремонтований легкий фронтовий винищувач МіГ-29 із заводського аеродрома Скнилів (Львів).Про це інформують на фейсбук-сторінці Організації волинських авіалюбителів «ОВАЛ».Сьогодні, 23 грудня, 204-а Севастопольська БрТА ім. Покришкіна, яка з 21-го вересня 2018 року офіційно дислокується на Луцькому військовому аеродромі, завдяки спеціалістам ППО ДП Львівський державний авіаційно-ремонтний завод (ЛДАРЗ) отримала на озброєння ще одного нового капітально відремонтованого сталевого сокола - легкого фронтового винищувача МіГ-29.«Сьогодні вранці льотчик зі складу цієї бригади перегнав крилатого красеня із заводського аеродрома Скнилів (Львів) на Луцький військовий аеродром. Пропонуємо вашій увазі перші кадри даного борта в нашому рідному волинському небі, а саме відео його заходу на посадку на Луцький військовий аеродром», - йдеться у дописі.