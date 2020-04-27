Луцький військовий аеродром прибув новий фронтовий винищувач МіГ-29. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
На Луцький військовий аеродром перегнали капітально відремонтований легкий фронтовий винищувач МіГ-29 із заводського аеродрома Скнилів (Львів).
Про це інформують на фейсбук-сторінці Організації волинських авіалюбителів «ОВАЛ».
Сьогодні, 23 грудня, 204-а Севастопольська БрТА ім. Покришкіна, яка з 21-го вересня 2018 року офіційно дислокується на Луцькому військовому аеродромі, завдяки спеціалістам ППО ДП Львівський державний авіаційно-ремонтний завод (ЛДАРЗ) отримала на озброєння ще одного нового капітально відремонтованого сталевого сокола - легкого фронтового винищувача МіГ-29.
«Сьогодні вранці льотчик зі складу цієї бригади перегнав крилатого красеня із заводського аеродрома Скнилів (Львів) на Луцький військовий аеродром. Пропонуємо вашій увазі перші кадри даного борта в нашому рідному волинському небі, а саме відео його заходу на посадку на Луцький військовий аеродром», - йдеться у дописі.
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Про це інформують на фейсбук-сторінці Організації волинських авіалюбителів «ОВАЛ».
Сьогодні, 23 грудня, 204-а Севастопольська БрТА ім. Покришкіна, яка з 21-го вересня 2018 року офіційно дислокується на Луцькому військовому аеродромі, завдяки спеціалістам ППО ДП Львівський державний авіаційно-ремонтний завод (ЛДАРЗ) отримала на озброєння ще одного нового капітально відремонтованого сталевого сокола - легкого фронтового винищувача МіГ-29.
«Сьогодні вранці льотчик зі складу цієї бригади перегнав крилатого красеня із заводського аеродрома Скнилів (Львів) на Луцький військовий аеродром. Пропонуємо вашій увазі перші кадри даного борта в нашому рідному волинському небі, а саме відео його заходу на посадку на Луцький військовий аеродром», - йдеться у дописі.
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