На Волині до водосховища вселили понад 2 тонни цінних видів риб. ФОТО

23 грудня відбулося вселення водних біоресурсів до Кричевичівського водосховища в межах с. Кричевичі Ковельського району Волинської області.Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля Волині.Вселення здійснювали за рахунок коштів користувача водних біоресурсів відповідно до Режиму рибогосподарської експлуатації водойми.До водосховища вселено 2 605 кг чотириліток та дволіток риби: 2 500 екз. (1 350 кг) товстолоба білого, 521 екз. (250 кг) товстолоба строкатого, 350 екз. (875 кг) коропа та 250 екз. (130 кг) білого амура. Вага одного екземпляра становила від 500 до 2 500 грамів.Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у заході взяли участь представники Державної екологічної інспекції у Волинській області, Кричевичівської та Колодяжненської сільських рад та громадської організації «Риболовний клуб «Кричевичі».«Варто відзначити, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів водних біоресурсів, які із розумінням поставилися до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Крім того, товстолоб та білий амур є природними біомеліораторами. Вони покращують якість води та запобігають її цвітінню у весняно-літній період», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.