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24 грудня на Волині: гортаючи календар

24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає колишня перша заступниця голови Українського інституту національної пам'яті Аліна Шпак (на фото).

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Данило.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це свято було встановлене 30 жовтня в 1998 році відповідно до Указу Президента України.

На Волині цього дня у 1518 році Ковель отримав Магдебурзьке право.

24 грудня 1982 року – відкрився Музей історії органів внутрішніх справ Волині.

24 грудня 1996 року Нововолинська міська рада зареєструвала газету "Наше місто", перший номер якої вийшов 1 січня 1997 року.

24 грудня 1997 – прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 1463 "Про утворення Луцького державного технічного університету" на базі індустріального інституту.

Цього ж дня у 2011 році стало відомо, що престижну премію Верховної Ради отримав професор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук Юрій Недужко. Це був єдиний науковець-волинянин, який удостоєний подібної високої державної наукової нагороди за 20-літню історію Незалежної України.

У 2012 році в Луцьку стріляли в народного депутата Валерія Чернякова. Невідомий чоловік вистрілив кілька разів у лобове скло авто, в якому їхав політик. Одна з куль потрапила в нього.

У квітні Черняков розповів, що прокуратура знайшла стрільця і справу передали до суду.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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