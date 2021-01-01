На Черкащині створили пожежну команду, яка складається з монахинь. ВІДЕО

На Черкащині при жіночому монастирі створили першу в Україні добровільну пожежну бригаду.Про це повідомляють на сайті Української православної церкви.Унікальну пожежну бригаду створили при Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі. Формування складається із сестер обителі. Добровільна пожежна команда УПЦ надаватиме допомогу мешканцям 9 селищ.«Ідея створення добровільної пожежної бригади виникла не просто. Минулого року матінка ігуменя Іларія проїжджала полями і побачила пожежу. Наша Державна служба з надзвичайних ситуацій знаходиться далеко і не змогла відразу приїхати. Матушка разом зі своїми помічницями-монахинями ліквідували вогонь до приїзду пожежників. Була небезпека, що пожежа дійде до лісу. Віднині матушка-ігуменя очолюватиме пожежну команду для швидкого реагування», – розповів митрополит Черкаський і Канівський Феодосій.Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій передали монастирю УПЦ пожежний автомобіль, сертифікати на спецодяг та посвідчення членів пожежної команди.До складу добровольчого загону увійшли ігуменя Мотронинського монастиря, дві послушниці Лариса та Крістіна, два водії пожежної машини.«Вперше в Україні ми відкриваємо пожежний загін, який знаходиться на території монастиря. І це перший пожежний загін в Україні, до складу якого входить така кількість жінок. 40% усіх пожеж трапляється саме у сільській місцевості, а пожежний рятувальний підрозділ може прибути до села навіть не за 20 хвилин, а довше. Розвиток такого добровільного пожежного руху, бригад при громадах – вкрай потрібний процес. Хочу подякувати усім, хто причетний до цієї події», – підкреслив голова Черкаської облдержадміністрації«Відкриття добровільної пожежної команди у межах Медведівської громади забезпечить швидке прибуття до місця події – ще до прибуття інших підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій», – розповів заступник начальника ГУ ДСНС України у Черкаській областіДобровольці пройшли навчання, під час яких тренувались розгортати та під’єднувати рукави, подавати воду та надавати першу домедичну допомогу постраждалим.«Ми завжди у монастирі перебуваємо насторожі – у нічній і денній молитві. У мене тепер не лише ігуменський послух, а і начальника пожежної бригади. Завжди раді допомогти», – сказала ігуменя Іларія.Владика Феодосій благословив монахинь на добру справу та освятив пожежний автомобіль.«Бажаю рясного Божого благословіння не тільки матушці ігумені та сестрам, але і усій Україні, усьому народу, щоб наше церковне монастирське починання стало добрим прикладом для багатьох монастирів і парафій з України», – побажав митрополит Феодосій.