Вчительці з Волині, яка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності, подарували ноутбук
Сьогодні, 17:35
Вчительку української мови і зарубіжної літератури з села Комарове Ковельського району Галину Шуру, єдину переможницю у радіодиктанті-2021, привітав депутатський корпус Ратнівської громади.
Про це вчителька школи повідомила газеті «Волинь».
«На сесії Ратнівської ОТГ від імені депутатів селищний голова Віталій Бірук мені урочисто вручив букет троянд та ноутбук в особисте користування на робочому місці», – поділилася жінка.
Що ж до приза від організаторів радіодиктанту (набору книг), то він поки не надійшов.
Нагадаємо, що 9 грудня в ефірі Українського радіо член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін оголосив імена переможців Радіодиктанту національної єдності 2021.
Переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельского району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.
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Про це вчителька школи повідомила газеті «Волинь».
«На сесії Ратнівської ОТГ від імені депутатів селищний голова Віталій Бірук мені урочисто вручив букет троянд та ноутбук в особисте користування на робочому місці», – поділилася жінка.
Що ж до приза від організаторів радіодиктанту (набору книг), то він поки не надійшов.
Нагадаємо, що 9 грудня в ефірі Українського радіо член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін оголосив імена переможців Радіодиктанту національної єдності 2021.
Переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельского району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.
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