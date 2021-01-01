вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вчительці з Волині, яка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності, подарували ноутбук

Вчительці з Волині, яка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності, подарували ноутбук
Вчительку української мови і зарубіжної літератури з села Комарове Ковельського району Галину Шуру, єдину переможницю у радіодиктанті-2021, привітав депутатський корпус Ратнівської громади.

Про це вчителька школи повідомила газеті «Волинь».

«На сесії Ратнівської ОТГ від імені депутатів селищний голова Віталій Бірук мені урочисто вручив букет троянд та ноутбук в особисте користування на робочому місці», – поділилася жінка.

Що ж до приза від організаторів радіодиктанту (набору книг), то він поки не надійшов.

Нагадаємо, що 9 грудня в ефірі Українського радіо член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін оголосив імена переможців Радіодиктанту національної єдності 2021.

Переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельского району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ратне, радіодиктант, переможниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мер Ковеля влаштував сюрприз сім'ям воїнів, які загинули на Сході. ФОТО
Сьогодні, 18:07
Вчительці з Волині, яка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності, подарували ноутбук
Сьогодні, 17:35
Як у Луцьку у новорічну ніч курсуватиме транспорт
Сьогодні, 16:55
Луцький актор розповів, чому йде з театру «ГаРмИдЕр». ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
На Волині чоловік вкрав телефон у магазині
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
«Перевіряю себе щороку»: вчителька з Волині про перемогу в радіодиктанті-2021.ВІДЕО «Перевіряю себе щороку»: вчителька з Волині про перемогу в радіодиктанті-2021.ВІДЕО
10 грудень, 10:27
У селищі на Волині більше не годуватимуть безплатно дітей учасників війни У селищі на Волині більше не годуватимуть безплатно дітей учасників війни
21 грудень, 15:45
Суд закрив справу школяра з Волині, якому дали 6 років увʼязнення за продаж канабісу Суд закрив справу школяра з Волині, якому дали 6 років увʼязнення за продаж канабісу
01 грудень, 15:11
У селі на Волині зберегли столітній млин. Він досі працює. ВІДЕО У селі на Волині зберегли столітній млин. Він досі працює. ВІДЕО
27 жовтень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мер Ковеля влаштував сюрприз сім'ям воїнів, які загинули на Сході. ФОТО
Сьогодні, 18:07
 0
Вчительці з Волині, яка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності, подарували ноутбук
Сьогодні, 17:35
 0
Як у Луцьку у новорічну ніч курсуватиме транспорт
Сьогодні, 16:55
 0
Луцький актор розповів, чому йде з театру «ГаРмИдЕр». ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
На Волині чоловік вкрав телефон у магазині
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8