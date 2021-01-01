Вчительці з Волині, яка стала переможницею Радіодиктанту національної єдності, подарували ноутбук

Галину Шуру, єдину переможницю у радіодиктанті-2021, привітав депутатський корпус Ратнівської громади.



Про це вчителька школи повідомила газеті



«На сесії Ратнівської ОТГ від імені депутатів селищний голова Віталій Бірук мені урочисто вручив букет троянд та ноутбук в особисте користування на робочому місці», – поділилася жінка.



Що ж до приза від організаторів радіодиктанту (набору книг), то він поки не надійшов.



Нагадаємо, що 9 грудня в ефірі Українського радіо член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін оголосив імена переможців Радіодиктанту національної єдності 2021.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчительку української мови і зарубіжної літератури з села Комарове Ковельського району, єдину переможницю у радіодиктанті-2021, привітав депутатський корпус Ратнівської громади.Про це вчителька школи повідомила газеті «Волинь» «На сесії Ратнівської ОТГ від імені депутатів селищний головамені урочисто вручив букет троянд та ноутбук в особисте користування на робочому місці», – поділилася жінка.Що ж до приза від організаторів радіодиктанту (набору книг), то він поки не надійшов.Нагадаємо, що 9 грудня в ефірі Українського радіо член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо,оголосив імена переможців Радіодиктанту національної єдності 2021. Переможницею стала Галина Шура з села Комарове Ковельского району Волинської області. Їй вдалося написати диктант без жодної помилки.

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