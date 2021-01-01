У Львові відмовилися від хлорування води у міських водогонах





Це дало змогу подавати воду без рідкого хлору для 100% мешканців міста Львова, - пише



«Це вже шоста станція, яку Львівводоканал переобладнав цього року на альтернативний спосіб знезараження води за допомогою гіпохлориту натрію ( розчину звичайної солі)», – зазначено у повідомленні «Львівводоканалу».



Очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору має такі переваги: безпечне зберігання і транспортування, простота дозування, тривалий ефект дезінфекції, відсутність виникнення загрози техногенної аварії та уникнення негативного впливу на здоров’я мешканців міста.



Нагадаємо, що впродовж 2021 року «Львівводоканал» переобладнав та розпочав дозування гіпохлориту на 6 насосних станціях – «Збоїща», «Винники», «Будзень-3», «Старе Село», «Карачинів» та «Глинна Наварія». Нагадаємо, про повну відмову від хлорування води у Львові міський голова Андрій Садовий заявив восени минулого року.



До слова, у четвер, 23 грудня, Андрій Садовий у себе на сторінці у Facebook написав, що на наступний рік заплановане будівництво резервної станції електролізу у Винниках. Це буде додаткова система захисту для знезараження та виготовлення гіпохлориту з солі. А також на черзі – оновлення міської мережі. За його словами, це дороговартісні роботи, але вони є необхідними і вкрай важливими. Адже часто після проведення ремонтних робіт вода, яка витікає із кранів, буває забарвлена залізом. Це стається через застарілу мережу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львів остаточно відмовився від хлорування води. У «Львівводоканалі» розповіли, що від середи, 22 грудня, в тестовому режимі запрацювала остання станція дозування гіпохлориту натрію на водопровідній насосній станції в Карачинові.Це дало змогу подавати воду без рідкого хлору для 100% мешканців міста Львова, - пише Zaxid.net. «Це вже шоста станція, яку Львівводоканал переобладнав цього року на альтернативний спосіб знезараження води за допомогою гіпохлориту натрію ( розчину звичайної солі)», – зазначено у повідомленні «Львівводоканалу».Очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору має такі переваги: безпечне зберігання і транспортування, простота дозування, тривалий ефект дезінфекції, відсутність виникнення загрози техногенної аварії та уникнення негативного впливу на здоров’я мешканців міста.Нагадаємо, що впродовж 2021 року «Львівводоканал» переобладнав та розпочав дозування гіпохлориту на 6 насосних станціях – «Збоїща», «Винники», «Будзень-3», «Старе Село», «Карачинів» та «Глинна Наварія». Нагадаємо, про повну відмову від хлорування води у Львові міський голова Андрій Садовий заявив восени минулого року.До слова, у четвер, 23 грудня, Андрій Садовий у себе на сторінці у Facebook написав, що на наступний рік заплановане будівництво резервної станції електролізу у Винниках. Це буде додаткова система захисту для знезараження та виготовлення гіпохлориту з солі. А також на черзі – оновлення міської мережі. За його словами, це дороговартісні роботи, але вони є необхідними і вкрай важливими. Адже часто після проведення ремонтних робіт вода, яка витікає із кранів, буває забарвлена залізом. Це стається через застарілу мережу.

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