Мер Ковеля влаштував сюрприз сім'ям загиблих на Сході воїнів. ФОТО
Сьогодні, 18:07
Дружини воїнів із Ковеля, які загинули на Сході, захищаючи Україну, написали теплі пости у Фейсбуці після несподіваного сюрпризу для їхніх дітей з нагоди свята Миколая, влаштованого для них у Луцьку.
Про це інформують у пресслужбі міськради.
Так, до самого обласного центру організатори - ковельський міський центр соціальних служб, не розкривали головної інтриги свята. Мовляв, так, будуть розваги й частування, але справжнім сюрпризом стало те, що при вході в торго-розважальний центр на них чекав міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Він був ініціатором і особистим фундатором цієї ідеї: захотів не лише подарувати дітям незабутні емоції, але й розділити з ними свято і найцінніший ресурс — час.
Тож мама Таї та Іллі, Вікторія Кравчук так і написала: мер міста виступив у ролі святого Миколая. А мама Артема Шиліка, Альона, що Ігор Чайка — фаворит її сина. Хлопчик називає міського голову “Президентом Ковеля” та із задоволенням з ним фотографується.
Дев’ятеро дітей різного віку разом із мамами та мером Ковеля покаталися на роледромі, почастувалися смаколиками в МакДональдз і переглянули фільм “Енканто” в PremierCity.
Ігор Чайка так прокоментував своє рішення зробити такий сюрприз дітям ковельських Героїв: “Ще задовго до свята Миколая народилася така ідея: запросити цих дітей у Луцьк, аби вони гарно провели час у торговому центрі, почастували й розважилися. Дуже хотів, щоб цей день був емоційно насиченим, по-справжньому щасливим. Бо свято Миколая — це найкраще передчуття і очікування чудес перед Новим роком, це подарунки і найпозитивніші емоції. Думаю, це перша, але не остання така ініціатива”.
Адміністрація торгово-розважального центру “Порт City” подарувала дітям сертифікати на повторне відвідування їхнього закладу.
“Я щаслива, коли бачу посмішки і радісні емоції своїх дітей. Була рада такому товариству”, “Дякую за круті емоції”, - написали мами дітей.
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Про це інформують у пресслужбі міськради.
Так, до самого обласного центру організатори - ковельський міський центр соціальних служб, не розкривали головної інтриги свята. Мовляв, так, будуть розваги й частування, але справжнім сюрпризом стало те, що при вході в торго-розважальний центр на них чекав міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Він був ініціатором і особистим фундатором цієї ідеї: захотів не лише подарувати дітям незабутні емоції, але й розділити з ними свято і найцінніший ресурс — час.
Тож мама Таї та Іллі, Вікторія Кравчук так і написала: мер міста виступив у ролі святого Миколая. А мама Артема Шиліка, Альона, що Ігор Чайка — фаворит її сина. Хлопчик називає міського голову “Президентом Ковеля” та із задоволенням з ним фотографується.
Дев’ятеро дітей різного віку разом із мамами та мером Ковеля покаталися на роледромі, почастувалися смаколиками в МакДональдз і переглянули фільм “Енканто” в PremierCity.
Ігор Чайка так прокоментував своє рішення зробити такий сюрприз дітям ковельських Героїв: “Ще задовго до свята Миколая народилася така ідея: запросити цих дітей у Луцьк, аби вони гарно провели час у торговому центрі, почастували й розважилися. Дуже хотів, щоб цей день був емоційно насиченим, по-справжньому щасливим. Бо свято Миколая — це найкраще передчуття і очікування чудес перед Новим роком, це подарунки і найпозитивніші емоції. Думаю, це перша, але не остання така ініціатива”.
Адміністрація торгово-розважального центру “Порт City” подарувала дітям сертифікати на повторне відвідування їхнього закладу.
“Я щаслива, коли бачу посмішки і радісні емоції своїх дітей. Була рада такому товариству”, “Дякую за круті емоції”, - написали мами дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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