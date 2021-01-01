Мер Ковеля влаштував сюрприз сім'ям загиблих на Сході воїнів. ФОТО

Дружини воїнів із Ковеля, які загинули на Сході, захищаючи Україну, написали теплі пости у Фейсбуці після несподіваного сюрпризу для їхніх дітей з нагоди свята Миколая, влаштованого для них у Луцьку.Про це інформують у пресслужбі міськради.Так, до самого обласного центру організатори - ковельський міський центр соціальних служб, не розкривали головної інтриги свята. Мовляв, так, будуть розваги й частування, але справжнім сюрпризом стало те, що при вході в торго-розважальний центр на них чекав міський голова КовеляВін був ініціатором і особистим фундатором цієї ідеї: захотів не лише подарувати дітям незабутні емоції, але й розділити з ними свято і найцінніший ресурс — час.Тож мамататак і написала: мер міста виступив у ролі святого Миколая. А мама, що Ігор Чайка — фаворит її сина. Хлопчик називає міського голову “Президентом Ковеля” та із задоволенням з ним фотографується.Дев’ятеро дітей різного віку разом із мамами та мером Ковеля покаталися на роледромі, почастувалися смаколиками в МакДональдз і переглянули фільм “Енканто” в PremierCity.Ігор Чайка так прокоментував своє рішення зробити такий сюрприз дітям ковельських Героїв: “Ще задовго до свята Миколая народилася така ідея: запросити цих дітей у Луцьк, аби вони гарно провели час у торговому центрі, почастували й розважилися. Дуже хотів, щоб цей день був емоційно насиченим, по-справжньому щасливим. Бо свято Миколая — це найкраще передчуття і очікування чудес перед Новим роком, це подарунки і найпозитивніші емоції. Думаю, це перша, але не остання така ініціатива”.Адміністрація торгово-розважального центру “Порт City” подарувала дітям сертифікати на повторне відвідування їхнього закладу.“Я щаслива, коли бачу посмішки і радісні емоції своїх дітей. Була рада такому товариству”, “Дякую за круті емоції”, - написали мами дітей.