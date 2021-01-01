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Мер Ковеля влаштував сюрприз сім'ям загиблих на Сході воїнів. ФОТО

Мер Ковеля влаштував сюрприз сім'ям загиблих на Сході воїнів. ФОТО
Дружини воїнів із Ковеля, які загинули на Сході, захищаючи Україну, написали теплі пости у Фейсбуці після несподіваного сюрпризу для їхніх дітей з нагоди свята Миколая, влаштованого для них у Луцьку.

Про це інформують у пресслужбі міськради.

Так, до самого обласного центру організатори - ковельський міський центр соціальних служб, не розкривали головної інтриги свята. Мовляв, так, будуть розваги й частування, але справжнім сюрпризом стало те, що при вході в торго-розважальний центр на них чекав міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Він був ініціатором і особистим фундатором цієї ідеї: захотів не лише подарувати дітям незабутні емоції, але й розділити з ними свято і найцінніший ресурс — час.

Тож мама Таї та Іллі, Вікторія Кравчук так і написала: мер міста виступив у ролі святого Миколая. А мама Артема Шиліка, Альона, що Ігор Чайка — фаворит її сина. Хлопчик називає міського голову “Президентом Ковеля” та із задоволенням з ним фотографується.

Дев’ятеро дітей різного віку разом із мамами та мером Ковеля покаталися на роледромі, почастувалися смаколиками в МакДональдз і переглянули фільм “Енканто” в PremierCity.

Ігор Чайка так прокоментував своє рішення зробити такий сюрприз дітям ковельських Героїв: “Ще задовго до свята Миколая народилася така ідея: запросити цих дітей у Луцьк, аби вони гарно провели час у торговому центрі, почастували й розважилися. Дуже хотів, щоб цей день був емоційно насиченим, по-справжньому щасливим. Бо свято Миколая — це найкраще передчуття і очікування чудес перед Новим роком, це подарунки і найпозитивніші емоції. Думаю, це перша, але не остання така ініціатива”.

Адміністрація торгово-розважального центру “Порт City” подарувала дітям сертифікати на повторне відвідування їхнього закладу.
“Я щаслива, коли бачу посмішки і радісні емоції своїх дітей. Була рада такому товариству”, “Дякую за круті емоції”, - написали мами дітей.

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Теги: Ігор Чайка, сюрприз, Луцьк, сім'ї загиблих воїнів, діти
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