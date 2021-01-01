Депутат міськради обурений самовільним будівництвом автомийки у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць під час чергової сесії Луцької міської ради 22 грудня, пише



Депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Андрій Лучик поцікавився, як розвивається ситуація зі скандальним будівництвом автомийки на вулиці Глушець, 53 у Луцьку.



«Користуючись нагодою, хочу поцікавитися питанням скандального незаконного будівництва на Глушець, 53. Ваш відділ при проведенні перевірки встановив правопорушення та виявив, що на ділянці проводяться роботи без дозволів та облаштовується фундамент. Беручи до уваги ці факти, підкажіть, чи можна будувати на цій ділянці мийку чи СТО, якщо це суперечить діючому генплану та змінам до генплану, які на найближчих сесіях будуть затверджені?» – поцікавився Андрій Лучик.



Владислав Троць відповів, що відділ державного архітектурно-будівельного контролю встановив, що об'єкт, який був зареєстрований у державному реєстрі, знесли. Натомість на землі лишилися елементи старого фундаменту. Власники також частково залили нові фундаменти. Однак, як пояснив Владислав Троць, це були фундаменти для нового паркану та для встановлення септиків. За словами посадовця, для проведення таких робіт не потрібно отримувати дозвільні документи.



Однак, для знесення старої будівлі були необхідні дозвільні містобудівні документи. Відповідно, за фактом цього порушення склали відповідний акт.



«Містобудівні документи потрібно отримувати в тому випадку, якщо змінюється функціональне призначення приміщення або його площа. Якщо ж здійнсюється реконструкція без зміни функціонального призначення та геометричних розмірів, то дозвіл отримувати не потрібно», – пояснив Владислав Троць.



Посадовець не уточнив, чому, на його думку, заливка нового фундаменту для встановлення септиків не відповідає умовам, коли містобудівні документи потрібно отримувати. Адже це має ознаки не просто зміни функціонального призначення чи геометричних розмірів об'єкта, а є початком нового будівництва.



Андрій Лучик додав, що цей приклад несанкціонованого будівництва у місті можна припинити на початковому етапі, не чекаючи, поки місту буде завдана значна шкода. Адже подібних випадків у Луцьку було чимало: на проспекті Відродження, вулиці Ветеранів, на вулиці Ковельській тощо. Також депутат додав, що кожен з обранців громади готовий надавати допомогу відділу у боротьбі із несанкціонованою забудовою.

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