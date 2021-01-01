В Підгайцівській громаді прийняли бюджет на 2022 рік
Сьогодні, 19:30
У Підгайцівській громаді затвердили бюджет на 2022 рік. Заплановано 308 млн грн доходів, з яких 29 млн грн - бюджет розвитку.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив місцевий депутат В’ячеслав Разумовський.
Зокрема, наступного року в громаді з коштів бюджету розвитку планують спрямувати 11,6 млн грн на капітальний ремонт доріг, 5 млн грн на будівництво дитсадка в с. Струмівка, 10 млн грн на капремонт покрівлі з утепленням фасаду 2 корпусів Підгайцівського ліцею.
Також, як повідомив депутат, на черговій сесії проголосували за підготовку проектної документації на ремонти декількох об'єктів, тому в планах - капітальний ремонт будівлі гімназії та будинку культури у с. Крупа, а також поточний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна в с. Борохів.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив місцевий депутат В’ячеслав Разумовський.
Зокрема, наступного року в громаді з коштів бюджету розвитку планують спрямувати 11,6 млн грн на капітальний ремонт доріг, 5 млн грн на будівництво дитсадка в с. Струмівка, 10 млн грн на капремонт покрівлі з утепленням фасаду 2 корпусів Підгайцівського ліцею.
Також, як повідомив депутат, на черговій сесії проголосували за підготовку проектної документації на ремонти декількох об'єктів, тому в планах - капітальний ремонт будівлі гімназії та будинку культури у с. Крупа, а також поточний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна в с. Борохів.
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