Принциповий суперник хоче переманити в УПЛ гравців «Волині»
Сьогодні, 02:16
Народний клуб «Верес» із Рівного планує оновити свій склад перед відновленням чемпіонату України.
В сферу інтересів рівненського клубу потрапив футболіст з Луцька. Про це йдеться на інстаграм-сторінці «Вересу».
Йдеться про Артура Рябова, який є одним з основних гравців «Волині». У сезоні 2020-2021 у футболці «хрестоносців» зіграв 16 матчів та забив один гол.
Загалом у своєму активі 21-річний футболіст має 70 ігор за "Волинь". Також у спільноті йдеться, що керівництво "Вересу" зацікавилося відразу кількома гравцями "Волині", серед яких "молодий голкіпер".
Крім того, рівненський "Верес" хоче бачити у своєму складі Владислава Семотюка з «Прикарпаття», Таддеуса Нкенга з «ХІК» і Валерія Бондаренка з «Шахтаря».
Іменя цих футбоілстів озвучили офіційні особи з клубу на Наглядовій раді.
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В сферу інтересів рівненського клубу потрапив футболіст з Луцька. Про це йдеться на інстаграм-сторінці «Вересу».
Йдеться про Артура Рябова, який є одним з основних гравців «Волині». У сезоні 2020-2021 у футболці «хрестоносців» зіграв 16 матчів та забив один гол.
Загалом у своєму активі 21-річний футболіст має 70 ігор за "Волинь". Також у спільноті йдеться, що керівництво "Вересу" зацікавилося відразу кількома гравцями "Волині", серед яких "молодий голкіпер".
Крім того, рівненський "Верес" хоче бачити у своєму складі Владислава Семотюка з «Прикарпаття», Таддеуса Нкенга з «ХІК» і Валерія Бондаренка з «Шахтаря».
Іменя цих футбоілстів озвучили офіційні особи з клубу на Наглядовій раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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