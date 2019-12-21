вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Принциповий суперник хоче переманити в УПЛ гравців «Волині»

Принциповий суперник хоче переманити в УПЛ гравців «Волині»
Народний клуб «Верес» із Рівного планує оновити свій склад перед відновленням чемпіонату України.

В сферу інтересів рівненського клубу потрапив футболіст з Луцька. Про це йдеться на інстаграм-сторінці «Вересу».

Йдеться про Артура Рябова, який є одним з основних гравців «Волині». У сезоні 2020-2021 у футболці «хрестоносців» зіграв 16 матчів та забив один гол.

Загалом у своєму активі 21-річний футболіст має 70 ігор за "Волинь". Також у спільноті йдеться, що керівництво "Вересу" зацікавилося відразу кількома гравцями "Волині", серед яких "молодий голкіпер".

Крім того, рівненський "Верес" хоче бачити у своєму складі Владислава Семотюка з «Прикарпаття», Таддеуса Нкенга з «ХІК» і Валерія Бондаренка з «Шахтаря».

Іменя цих футбоілстів озвучили офіційні особи з клубу на Наглядовій раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Волинь, Верес, Рівне, УПЛ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Принциповий суперник хоче переманити в УПЛ гравців «Волині»
Сьогодні, 02:16
На Черкащині створили пожежну команду, яка складається з монахинь. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині до водосховища вселили понад 2 тонни цінних видів риб. ФОТО
23 грудень, 23:35
Секретні земельні питання: на Волині ветеранів війни не впустили на сесію сільради
23 грудень, 22:59
Схожі новини
«Волинь» і «Верес» зіграли внічию в контрольному поєдинку «Волинь» і «Верес» зіграли внічию в контрольному поєдинку
29 червень, 21:57
В разі виходу в УПЛ «Верес» гратиме у Луцьку або тільки «в гостях» В разі виходу в УПЛ «Верес» гратиме у Луцьку або тільки «в гостях»
28 квітень, 22:21
Луцька «Волинь» подала заявку на отримання атестату для участі в Прем'єр-лізі Луцька «Волинь» подала заявку на отримання атестату для участі в Прем'єр-лізі
21 грудень, 2019, 08:10
Колишній захисник «Волині» увійшов до складу принципових суперників Колишній захисник «Волині» увійшов до складу принципових суперників
26 липень, 2019, 02:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Принциповий суперник хоче переманити в УПЛ гравців «Волині»
Сьогодні, 02:16
 0
На Черкащині створили пожежну команду, яка складається з монахинь. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
 0
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині до водосховища вселили понад 2 тонни цінних видів риб. ФОТО
23 грудень, 23:35
 0
Секретні земельні питання: на Волині ветеранів війни не впустили на сесію сільради
23 грудень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8