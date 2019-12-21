Принциповий суперник хоче переманити в УПЛ гравців «Волині»

Народний клуб «Верес» із Рівного планує оновити свій склад перед відновленням чемпіонату України.В сферу інтересів рівненського клубу потрапив футболіст з Луцька. Про це йдеться на інстаграм-сторінці «Вересу».Йдеться про Артура Рябова, який є одним з основних гравців «Волині». У сезоні 2020-2021 у футболці «хрестоносців» зіграв 16 матчів та забив один гол.Загалом у своєму активі 21-річний футболіст має 70 ігор за "Волинь". Також у спільноті йдеться, що керівництво "Вересу" зацікавилося відразу кількома гравцями "Волині", серед яких "молодий голкіпер".Крім того, рівненський "Верес" хоче бачити у своєму складі Владислава Семотюка з «Прикарпаття», Таддеуса Нкенга з «ХІК» і Валерія Бондаренка з «Шахтаря».Іменя цих футбоілстів озвучили офіційні особи з клубу на Наглядовій раді.