Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня





Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.



Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15 -20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.вдень 3-8° морозу.



У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний сніг, який у другій половині дня зміниться дрібним мокрим снігом. Увечері - дощ.



Температуру вночі синоптики прогнозують -6°, вдень прогнозують -1° до 0°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 24 грудня, синоптики прогнозують на території Волинської області хмарність з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень сніг з переходом у дощ.Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15 -20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.вдень 3-8° морозу.У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний сніг, який у другій половині дня зміниться дрібним мокрим снігом. Увечері - дощ.Температуру вночі синоптики прогнозують -6°, вдень прогнозують -1° до 0°.

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