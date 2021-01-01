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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня
Завтра, 24 грудня, синоптики прогнозують на території Волинської області хмарність з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень сніг з переходом у дощ.

Про це інформують у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15 -20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.вдень 3-8° морозу.

У Луцьку, за даними сайту Sinoptik, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний сніг, який у другій половині дня зміниться дрібним мокрим снігом. Увечері - дощ.

Температуру вночі синоптики прогнозують -6°, вдень прогнозують -1° до 0°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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