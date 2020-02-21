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У селі біля Луцька з'явилася вулиця Коко Шанель

У селі біля Луцька з'явилася вулиця Коко Шанель
В селі Струмівка одну із вулиць офіційно назвали на честь французької модельєрки Коко Шанель.

Інформацію про це Суспільному в телефонному коментарі підтвердив голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.

Рішення про присвоєння такої назви депутати сільради підтримали 23 грудня.

Зі слів сільського голови, дали назву новій вулиці в Струмівці члени виконкому ще навесні. Нині ж, голосуванням, підтвердили попереднє рішення.

"Це було побажання забудовника, який зводить в селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагородженні території. З його слів, французи самі попросили його зробити щось, щоб земля була пов'язана з тією країною", – розповів Юрій Семенюк.

Підгайцівський сільський голова додав, що встановлення нових табличок із назвою "вул. Коко Шанель" в компетенції забудовника.

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Теги: Струмівка, Луцьк, перейменування
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