Як купити новорічне деревце і не порушити закон: поради волинських екологів

Державна екологічна інспекція у Волинській області наголошує: обирайте лише легальні новорічні дерева. Про правила вибору законних дерев на ринках читайте далі.Про це йдеться на сайті інспекції.Екологи піготували для волинян низку правил, щоб купити головний атрибут новорічно-різдв'яних свят і не порушити закуон:1. Кожен продавець має мати товарно-транспортну накладну на дерева. Попросіть продавця показати її вам.2. До кожного дерева має бути прикріплена бирка з штрих-кодом та ідентифікаційним номером. Бирки прикріплюють відразу після вирубки лісгоспами. Якщо її не має на дереві, але продавець показує її окремо – це свідчить про незаконний продаж!3. Дізнатися більше інформації про дерево: порода, місце заготівлі, підприємця, який реалізує товар ви можете за допомогою ідентифікаційного коду з бирки, ввівши його на сайті системи Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру https://open.ukrforest.com/ . Також ви можете завантажити на свій телефон відповідний додаток yalynka.infoЯкщо інформація не збігається, або код відсутній – це означає нелегальний продаж дерев.