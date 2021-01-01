Як купити новорічне деревце і не порушити закон: поради волинських екологів
Сьогодні, 05:27
Державна екологічна інспекція у Волинській області наголошує: обирайте лише легальні новорічні дерева. Про правила вибору законних дерев на ринках читайте далі.
Про це йдеться на сайті інспекції.
Екологи піготували для волинян низку правил, щоб купити головний атрибут новорічно-різдв'яних свят і не порушити закуон:
1. Кожен продавець має мати товарно-транспортну накладну на дерева. Попросіть продавця показати її вам.
2. До кожного дерева має бути прикріплена бирка з штрих-кодом та ідентифікаційним номером. Бирки прикріплюють відразу після вирубки лісгоспами. Якщо її не має на дереві, але продавець показує її окремо – це свідчить про незаконний продаж!
3. Дізнатися більше інформації про дерево: порода, місце заготівлі, підприємця, який реалізує товар ви можете за допомогою ідентифікаційного коду з бирки, ввівши його на сайті системи Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру https://open.ukrforest.com/ . Також ви можете завантажити на свій телефон відповідний додаток yalynka.info
Якщо інформація не збігається, або код відсутній – це означає нелегальний продаж дерев.
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Про це йдеться на сайті інспекції.
Екологи піготували для волинян низку правил, щоб купити головний атрибут новорічно-різдв'яних свят і не порушити закуон:
1. Кожен продавець має мати товарно-транспортну накладну на дерева. Попросіть продавця показати її вам.
2. До кожного дерева має бути прикріплена бирка з штрих-кодом та ідентифікаційним номером. Бирки прикріплюють відразу після вирубки лісгоспами. Якщо її не має на дереві, але продавець показує її окремо – це свідчить про незаконний продаж!
3. Дізнатися більше інформації про дерево: порода, місце заготівлі, підприємця, який реалізує товар ви можете за допомогою ідентифікаційного коду з бирки, ввівши його на сайті системи Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру https://open.ukrforest.com/ . Також ви можете завантажити на свій телефон відповідний додаток yalynka.info
Якщо інформація не збігається, або код відсутній – це означає нелегальний продаж дерев.
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