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У волинській бригаді строковики відправилися на «дембель». ФОТО

У волинській бригаді строковики відправилися на «дембель». ФОТО
У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого відбулася церемонія звільнення в запас військовослужбовців строкової служби.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

Демобілізовані вже 24 грудня повернуться до цивільного життя з колосальним багажем знань та навиків.

Начальник штабу – перший заступник командира військової частини підполковник Дмитро Устілко оголосив кожному з військовослужбовців подяку командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за вірність військовій присязі та сумлінну службу, побажав з легкістю знайти себе в цивільному житті.

"Бажаємо вдалих починань і успіхів на всіх життєвих шляхах", - йдеться у дописі.

Частина строковиків вирішили продовжувати військову службу вже на контрактній основі.

У волинській бригаді строковики відправилися на «дембель». ФОТО
У волинській бригаді строковики відправилися на «дембель». ФОТО
У волинській бригаді строковики відправилися на «дембель». ФОТО
У волинській бригаді строковики відправилися на «дембель». ФОТО

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Теги: 14 ОМБР, Волинь, демобілізація
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