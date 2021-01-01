У волинській бригаді строковики відправилися на «дембель». ФОТО
Сьогодні, 22:13
У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого відбулася церемонія звільнення в запас військовослужбовців строкової служби.
Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
Демобілізовані вже 24 грудня повернуться до цивільного життя з колосальним багажем знань та навиків.
Начальник штабу – перший заступник командира військової частини підполковник Дмитро Устілко оголосив кожному з військовослужбовців подяку командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за вірність військовій присязі та сумлінну службу, побажав з легкістю знайти себе в цивільному житті.
"Бажаємо вдалих починань і успіхів на всіх життєвих шляхах", - йдеться у дописі.
Частина строковиків вирішили продовжувати військову службу вже на контрактній основі.
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Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
Демобілізовані вже 24 грудня повернуться до цивільного життя з колосальним багажем знань та навиків.
Начальник штабу – перший заступник командира військової частини підполковник Дмитро Устілко оголосив кожному з військовослужбовців подяку командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за вірність військовій присязі та сумлінну службу, побажав з легкістю знайти себе в цивільному житті.
"Бажаємо вдалих починань і успіхів на всіх життєвих шляхах", - йдеться у дописі.
Частина строковиків вирішили продовжувати військову службу вже на контрактній основі.
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