У волинській бригаді строковики відправилися на «дембель». ФОТО

У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого відбулася церемонія звільнення в запас військовослужбовців строкової служби.Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.Демобілізовані вже 24 грудня повернуться до цивільного життя з колосальним багажем знань та навиків.Начальник штабу – перший заступник командира військової частини підполковникоголосив кожному з військовослужбовців подяку командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за вірність військовій присязі та сумлінну службу, побажав з легкістю знайти себе в цивільному житті."Бажаємо вдалих починань і успіхів на всіх життєвих шляхах", - йдеться у дописі.Частина строковиків вирішили продовжувати військову службу вже на контрактній основі.