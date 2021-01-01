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В'язні волинської колонії отримали документи про здобуття професії. ФОТО

В'язні волинської колонії отримали документи про здобуття професії. ФОТО
На Волині засуджені маневицької колонії отримали посвідчення про здобуття робітничої професії.

Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.

23 грудня 2021 року в Маневицькому навчальному центрі №42, який забезпечує професійно-технічну освіту засуджених, які відбувають покарання у державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», відбувся черговий випуск слухачів.

Після проходження курсу навчання за результатами складання іспитів та засідання державної кваліфікаційної комісії 15 засуджених отримали свідоцтва і посвідчення встановленого державного зразка про здобуття професії «машиніст (кочегар) котельні» та стали кваліфікованими робітниками.

Отримана робітнича спеціальність, без сумніву, буде сприяти працевлаштуванню засуджених після звільнення з місць позбавлення волі, а також на роботах на об’єктах установи під час відбування покарання.


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Теги: Маневичі, колонія, освіта
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