В'язні волинської колонії отримали документи про здобуття професії. ФОТО

На Волині засуджені маневицької колонії отримали посвідчення про здобуття робітничої професії.Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.23 грудня 2021 року в Маневицькому навчальному центрі №42, який забезпечує професійно-технічну освіту засуджених, які відбувають покарання у державній установі «Маневицька виправна колонія (№42)», відбувся черговий випуск слухачів.Після проходження курсу навчання за результатами складання іспитів та засідання державної кваліфікаційної комісії 15 засуджених отримали свідоцтва і посвідчення встановленого державного зразка про здобуття професії «машиніст (кочегар) котельні» та стали кваліфікованими робітниками.Отримана робітнича спеціальність, без сумніву, буде сприяти працевлаштуванню засуджених після звільнення з місць позбавлення волі, а також на роботах на об’єктах установи під час відбування покарання.