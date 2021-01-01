В Україні – нова система бойових нагород. ФОТО





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«Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям та сучасним європейським підходам. Попередня нагородна система була орієнтована на мирний час і не враховувала війни. Ми ж маємо належно і вчасно вшановувати військовослужбовців за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією», — заявив Залужний.



Основою нагород став хрест.



«Золотий хрест» — це нагорода бойових сержантів, «Срібний хрест» — офіцерів, а «Сталевий хрест» у вигляді бойової частини пірнача, призначений для командувачів. У разі нагородження воїна однією відзнакою кілька разів до нагороди додадуться «зірка» або «дубова гілка».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний своїм наказом запровадив нову бойову нагородну систему, яка, за його словами, підкреслить національну мілітарну ідентичність.Про це повідомляє Бабель , посилаючись на «АрміяInform».«Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям та сучасним європейським підходам. Попередня нагородна система була орієнтована на мирний час і не враховувала війни. Ми ж маємо належно і вчасно вшановувати військовослужбовців за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією», — заявив Залужний.Основою нагород став хрест.«Золотий хрест» — це нагорода бойових сержантів, «Срібний хрест» — офіцерів, а «Сталевий хрест» у вигляді бойової частини пірнача, призначений для командувачів. У разі нагородження воїна однією відзнакою кілька разів до нагороди додадуться «зірка» або «дубова гілка».

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