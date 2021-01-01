В Україні – нова система бойових нагород. ФОТО
Сьогодні, 07:31
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний своїм наказом запровадив нову бойову нагородну систему, яка, за його словами, підкреслить національну мілітарну ідентичність.
Про це повідомляє Бабель, посилаючись на «АрміяInform».
«Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям та сучасним європейським підходам. Попередня нагородна система була орієнтована на мирний час і не враховувала війни. Ми ж маємо належно і вчасно вшановувати військовослужбовців за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією», — заявив Залужний.
Основою нагород став хрест.
«Золотий хрест» — це нагорода бойових сержантів, «Срібний хрест» — офіцерів, а «Сталевий хрест» у вигляді бойової частини пірнача, призначений для командувачів. У разі нагородження воїна однією відзнакою кілька разів до нагороди додадуться «зірка» або «дубова гілка».
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Про це повідомляє Бабель, посилаючись на «АрміяInform».
«Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям та сучасним європейським підходам. Попередня нагородна система була орієнтована на мирний час і не враховувала війни. Ми ж маємо належно і вчасно вшановувати військовослужбовців за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією», — заявив Залужний.
Основою нагород став хрест.
«Золотий хрест» — це нагорода бойових сержантів, «Срібний хрест» — офіцерів, а «Сталевий хрест» у вигляді бойової частини пірнача, призначений для командувачів. У разі нагородження воїна однією відзнакою кілька разів до нагороди додадуться «зірка» або «дубова гілка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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