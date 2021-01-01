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Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
6 647 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 637 038 осіб, одужали – 3 408 294 особи, летальних випадків – 94 432, провели ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1234;

Вінницька область – 228;

Волинська область – 215;

Дніпропетровська область – 212;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 138;

Закарпатська область – 211;

Запорізька область – 331;

Івано-Франківська область – 170;

Київська область – 378;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 57;

Львівська область – 392;

Миколаївська область – 204;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 411;

Рівненська область – 204;

Сумська область – 164;

Тернопільська область – 188;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 44;

Хмельницька область – 299;

Черкаська область – 236;

Чернівецька область – 123;

Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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