Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



За весь час пандемії в Україні захворіли 3 637 038 осіб, одужали – 3 408 294 особи, летальних випадків – 94 432, провели ПЛР-тестувань – 16 626 864.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1234;



Вінницька область – 228;



Волинська область – 215;



Дніпропетровська область – 212;



Донецька область – 593;



Житомирська область – 138;



Закарпатська область – 211;



Запорізька область – 331;



Івано-Франківська область – 170;



Київська область – 378;



Кіровоградська область – 70;



Луганська область – 57;



Львівська область – 392;



Миколаївська область – 204;



Одеська область – 142;



Полтавська область – 411;



Рівненська область – 204;



Сумська область – 164;



Тернопільська область – 188;



Харківська область – 192;



Херсонська область – 44;



Хмельницька область – 299;



Черкаська область – 236;



Чернівецька область – 123;



Чернігівська область – 211.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 647 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 24 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.За весь час пандемії в Україні захворіли 3 637 038 осіб, одужали – 3 408 294 особи, летальних випадків – 94 432, провели ПЛР-тестувань – 16 626 864.м. Київ – 1234;Вінницька область – 228;– 215;Дніпропетровська область – 212;Донецька область – 593;Житомирська область – 138;Закарпатська область – 211;Запорізька область – 331;Івано-Франківська область – 170;Київська область – 378;Кіровоградська область – 70;Луганська область – 57;Львівська область – 392;Миколаївська область – 204;Одеська область – 142;Полтавська область – 411;Рівненська область – 204;Сумська область – 164;Тернопільська область – 188;Харківська область – 192;Херсонська область – 44;Хмельницька область – 299;Черкаська область – 236;Чернівецька область – 123;Чернігівська область – 211.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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