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У Луцьку медсестри у школах і дитсадках просять більших зарплат. ВІДЕО

У Луцьку медсестри у школах і дитсадках просять більших зарплат. ВІДЕО
Медсестри, які працюють у луцьких школах та дитсадках, просять більших зарплат. Звернення з таким проханням зареєстрували на сайті місцевих петицій.

Про це пише 12 канал.

Низькі заробітні плати медичним сестрам, що працюють у закладах освіти, можуть призвести до вимушеного переходу фахівців на більш оплачувані місця роботи, що, у свою чергу, ставить під загрозу здоров’я дітей, які відвідують згадані заклади.

Медсестра Наталія Гетьман працює в школі не так давно. Перевелася сюди з військового госпіталю. На новій роботі отримує мінімальну зарплатню, з усіма вирахуваннями виходить 4 800 гривень. Робота нескладна, але відповідальна. Працюють шкільні медсестри з восьмої по четверту. Відлучатися, кажуть, не можна, адже у будь-яку хвилину може статися будь-що.

«Обов’язки в нас нелегкі, відповідальність дуже велика, ми маємо 600 дітей у школі. Дуже важко з меншими дітками, які часто травмуються, хворіють», – розповіла Наталія Гетьман.

Тетяна Баґдюк – медсестра досвідченіша, але отримує не набагато більше. За освітою акушерка, вже більше як 20 років працює у дитячому садку. Саме дітей вона обожнює найбільше.

У дитсадку жінка відповідає за санітарну безпеку, оглядає дітей. Якщо з кимось щось трапиться – то одразу до пані Тетяни. За свою улюблену роботу жінка отримує мінімалку. Плюс додаткова тисяча гривень за стаж.

Зарплатню луцьким медикам, які працюють у школах і дитсадках, нараховують із міської скарбниці. Усього в Луцькій громаді таких працівників близько 90. За словами головного освітянина Віталія Бондаря, медсестра має бути у кожному освітньому чи дошкільному закладі.

Крім офіційної ставки, медсестри можуть отримувати доплати: 20% ковідних, 10% за роботу з дезіфікуючими розчинами і премії, якщо їх призначатиме керівництво.

«У бюджет 2022 року передбачили відповідні кошти, додаткові збільшені програми медичних гарантій на 34 мільярди гривень для того, щоб відбулося збільшення заробітних плат медичних працівників: медичних сестер на рівні 13 500 грн, лікарів – 20 тисяч гривень», – розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Теги: Луцьк, медсестри, школи, дитсадки, зарплата
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