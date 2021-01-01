Понад 200 хворих та 5 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 10:04
За минулу добу на Волині зареєстрували 215 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 151 хворий:
Луцька ТГ – 103 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 8 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 4 хворих
Олицька ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 15 хворих
Торчинська ТГ – 7 хворих
Володимир-Волинський район – 31 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих
Зимнівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 17 хворих
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 6 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 3 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 27 хворих:
Вишнівська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 8 хворих
Любомльська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 4 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих
Госпіталізували – 30 хворих, 185 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 24 грудня в області зареєстували 102 900 випадків.
Одужали – 98 337 осіб (за останню добу – 813).
Летальних випадків (осіб) – 2153, з них за останню добу – 5:
Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (2) та Городищенська ТГ (1);
Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку в Забродівській та Ратнівській ТГ.
Методом ПЛР всього обстежили 405 162 особи, за останню добу – 703 особи.
За добу 23 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3176 щеплень. Першою дозою щепили 1100 осіб, другою дозою – 2074 особи, додатковою дозою – 2 людини.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 318 283 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 280 918 людей, отримали додаткову дозу – 4 людини. Загалом провели 599 205 щеплень.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 151 хворий:
Луцька ТГ – 103 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 8 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 4 хворих
Олицька ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 15 хворих
Торчинська ТГ – 7 хворих
Володимир-Волинський район – 31 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих
Зимнівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 17 хворих
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 6 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 3 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 27 хворих:
Вишнівська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 8 хворих
Любомльська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 4 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих
Госпіталізували – 30 хворих, 185 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 24 грудня в області зареєстували 102 900 випадків.
Одужали – 98 337 осіб (за останню добу – 813).
Летальних випадків (осіб) – 2153, з них за останню добу – 5:
Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (2) та Городищенська ТГ (1);
Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку в Забродівській та Ратнівській ТГ.
Методом ПЛР всього обстежили 405 162 особи, за останню добу – 703 особи.
За добу 23 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3176 щеплень. Першою дозою щепили 1100 осіб, другою дозою – 2074 особи, додатковою дозою – 2 людини.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 318 283 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 280 918 людей, отримали додаткову дозу – 4 людини. Загалом провели 599 205 щеплень.
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