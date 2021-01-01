Понад 200 хворих та 5 летальних випадків: коронавірус на Волині

За минулу добу на Волині зареєстрували 215 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 151 хворий:Луцька ТГ – 103 хворихБоратинська ТГ – 4 хворихБерестечківська ТГ – 1 хворийГородищенська ТГ – 2 хворихГорохівська ТГ – 2 хворихДоросинівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 8 хворихКолківська ТГ – 2 хворихМар’янівська ТГ – 4 хворихОлицька ТГ – 2 хворихПідгайцівська ТГ – 15 хворихТорчинська ТГ – 7 хворих– 31 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 4 хворихЗимнівська ТГ – 4 хворихІваничівська ТГ – 2 хворихЛитовезька ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 17 хворихУстилузька ТГ – 3 хворих– 6 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 2 хворихМаневицька ТГ – 3 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворий– 27 хворих:Вишнівська ТГ – 2 хворихГоловненська ТГ – 1 хворийДубечненська ТГ – 1 хворийДубівська ТГ – 2 хворихЗабродівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 8 хворихЛюбомльська ТГ – 3 хворихРатнівська ТГ – 4 хворихТурійська ТГ – 2 хворихШацька ТГ – 3 хворихГоспіталізували – 30 хворих, 185 – лікується амбулаторно.Усього станом на 24 грудня в області зареєстували 102 900 випадків.Одужали – 98 337 осіб (за останню добу – 813).Летальних випадків (осіб) – 2153, з них за останню добу – 5:Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (2) та Городищенська ТГ (1);Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку в Забродівській та Ратнівській ТГ.Методом ПЛР всього обстежили 405 162 особи, за останню добу – 703 особи.За добу 23 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3176 щеплень. Першою дозою щепили 1100 осіб, другою дозою – 2074 особи, додатковою дозою – 2 людини.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 318 283 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 280 918 людей, отримали додаткову дозу – 4 людини. Загалом провели 599 205 щеплень.