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Понад 200 хворих та 5 летальних випадків: коронавірус на Волині

Понад 200 хворих та 5 летальних випадків: коронавірус на Волині
За минулу добу на Волині зареєстрували 215 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 151 хворий:

Луцька ТГ – 103 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 8 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 4 хворих
Олицька ТГ – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 15 хворих
Торчинська ТГ – 7 хворих

Володимир-Волинський район – 31 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 4 хворих
Зимнівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ – 2 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 17 хворих
Устилузька ТГ – 3 хворих

Камінь-Каширський район – 6 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 3 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 27 хворих:

Вишнівська ТГ – 2 хворих
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 8 хворих
Любомльська ТГ – 3 хворих
Ратнівська ТГ – 4 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
Шацька ТГ – 3 хворих

Госпіталізували – 30 хворих, 185 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 24 грудня в області зареєстували 102 900 випадків.

Одужали – 98 337 осіб (за останню добу – 813).

Летальних випадків (осіб) – 2153, з них за останню добу – 5:

Луцький район – 3 випадки: Луцька ТГ (2) та Городищенська ТГ (1);
Ковельський район – 2 випадки: по 1 випадку в Забродівській та Ратнівській ТГ.

Методом ПЛР всього обстежили 405 162 особи, за останню добу – 703 особи.

За добу 23 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3176 щеплень. Першою дозою щепили 1100 осіб, другою дозою – 2074 особи, додатковою дозою – 2 людини.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 318 283 людини, отримали дві дози та повністю імунізовані – 280 918 людей, отримали додаткову дозу – 4 людини. Загалом провели 599 205 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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