У Луцьку автівка патрульних врізалася у припаркований Renault. ВІДЕО





Як повідомили і коментарі



В автопригоді, на щастя, ніхто не постраждав. У результаті автомобілі отримали механічні пошкодження.



За даним фактом склали адмінматеріал за ст.124 КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку авто патрульних влетіло у припаркований автомобіль.Як повідомили і коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі патрульної поліції Волині, автопригода сталася сьогодні, 243 грудня, близько 1 години ночі. Патрульні, рухаючись на службовому автомобілі Isuzu на виклик «Лежить невідома особа», не впорались з керуванням, не врахували дорожню обстановку та допустили наїзд на припаркований транспортний засіб Renault.В автопригоді, на щастя, ніхто не постраждав. У результаті автомобілі отримали механічні пошкодження.За даним фактом склали адмінматеріал за ст.124 КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію