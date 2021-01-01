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У Луцьку автівка патрульних врізалася у припаркований Renault. ВІДЕО

У Луцьку автівка патрульних врізалася у припаркований Renault. ВІДЕО
У Луцьку авто патрульних влетіло у припаркований автомобіль.

Як повідомили і коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі патрульної поліції Волині, автопригода сталася сьогодні, 243 грудня, близько 1 години ночі. Патрульні, рухаючись на службовому автомобілі Isuzu на виклик «Лежить невідома особа», не впорались з керуванням, не врахували дорожню обстановку та допустили наїзд на припаркований транспортний засіб Renault.

В автопригоді, на щастя, ніхто не постраждав. У результаті автомобілі отримали механічні пошкодження.

За даним фактом склали адмінматеріал за ст.124 КУпАП.

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Теги: Луцьк, авто, патрульні, ДТП
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