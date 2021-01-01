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На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда. ФОТО

На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда. ФОТО
Протягом 23 грудня рятувальники підрозділів ГУ ДСНС у Волинській області ліквідували дві пожежі, що трапились в житловому секторі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Зокрема, 23 грудня о 14:58 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді на вулиці Варшавській у місті Ковелі. Для ліквідації пожежі прибули рятувальники 19-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля. На гасіння вогню подано 2 водяних стволи в складі ланок газодимозахисної служби.

Приборкати горіння вдалось о 17:03, вогнем частково знищено покрівлю, речі домашнього вжитку, меблі, стіни. Причина пожежі встановлюється.

Цього ж дня у с.Рованці Луцького району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку на вулиці Світлій. Для гасіння пожежі залучалась чергова варта ДПРЧ-1 міста Луцька, о 16:28 вогонь ліквідували двома водяними стволами. Ймовірна причина пожежі - недолік конструкції системи пічного опалення.

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Теги: Волинь, пожежа, житловий будинок, Рованці
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