На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Протягом 23 грудня рятувальники підрозділів ГУ ДСНС у Волинській області ліквідували дві пожежі, що трапились в житловому секторі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Зокрема, 23 грудня о 14:58 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді на вулиці Варшавській у місті Ковелі. Для ліквідації пожежі прибули рятувальники 19-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля. На гасіння вогню подано 2 водяних стволи в складі ланок газодимозахисної служби.
Приборкати горіння вдалось о 17:03, вогнем частково знищено покрівлю, речі домашнього вжитку, меблі, стіни. Причина пожежі встановлюється.
Цього ж дня у с.Рованці Луцького району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку на вулиці Світлій. Для гасіння пожежі залучалась чергова варта ДПРЧ-1 міста Луцька, о 16:28 вогонь ліквідували двома водяними стволами. Ймовірна причина пожежі - недолік конструкції системи пічного опалення.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Зокрема, 23 грудня о 14:58 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді на вулиці Варшавській у місті Ковелі. Для ліквідації пожежі прибули рятувальники 19-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля. На гасіння вогню подано 2 водяних стволи в складі ланок газодимозахисної служби.
Приборкати горіння вдалось о 17:03, вогнем частково знищено покрівлю, речі домашнього вжитку, меблі, стіни. Причина пожежі встановлюється.
Цього ж дня у с.Рованці Луцького району виникла пожежа в дерев’яному житловому будинку на вулиці Світлій. Для гасіння пожежі залучалась чергова варта ДПРЧ-1 міста Луцька, о 16:28 вогонь ліквідували двома водяними стволами. Ймовірна причина пожежі - недолік конструкції системи пічного опалення.
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