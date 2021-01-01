Вагітні та жінки з дітьми так само повинні стати на облік, - військовий комісар
Сьогодні, 11:54
Вагітні та жінки з малолітніми дітьми, згідно з нормами законодавства, повинні стати на військовий облік, однак це не означає, що вони стануть військовослужбовцями.
Про це на брифінгу в Києві розповів військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП полковник Валерій Куценко, передає Укрінформ.
«Є закон України про військовий обов’язок та військову службу, є визначений перелік відстрочок від призову, там їх три категорії характерних – за сімейними обставинами, за навчанням, за станом здоров’я тощо. Тобто якщо жінка має неповнолітніх дітей, то вона буде військовозобов’язана. Зрозумійте правильно, військовослужбовець і військовозобов’язаний – це дуже великий шлях від одного до іншого. Вона буде перебувати на військовому обліку, тому що її спеціальність, за якою вона працює, може принести користь державі, в разі збройної агресії або ескалації якоїсь ситуації. Але її ніхто нікуди призивати не збирається, це зовсім різні речі», – заявив Куценко.
Він зауважив, що взяття жінок на облік – це законодавча норма, яку Міноборони реалізує.
Нагадаємо, що в Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони вже набув чинності.
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Про це на брифінгу в Києві розповів військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП полковник Валерій Куценко, передає Укрінформ.
«Є закон України про військовий обов’язок та військову службу, є визначений перелік відстрочок від призову, там їх три категорії характерних – за сімейними обставинами, за навчанням, за станом здоров’я тощо. Тобто якщо жінка має неповнолітніх дітей, то вона буде військовозобов’язана. Зрозумійте правильно, військовослужбовець і військовозобов’язаний – це дуже великий шлях від одного до іншого. Вона буде перебувати на військовому обліку, тому що її спеціальність, за якою вона працює, може принести користь державі, в разі збройної агресії або ескалації якоїсь ситуації. Але її ніхто нікуди призивати не збирається, це зовсім різні речі», – заявив Куценко.
Він зауважив, що взяття жінок на облік – це законодавча норма, яку Міноборони реалізує.
Нагадаємо, що в Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони вже набув чинності.
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Коментарі 1
зробити депутатів військовослужбовцями всіх, хоча б на 3 місяці!!!! А не жінками прикриватись!!!!
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