Вагітні та жінки з дітьми так само повинні стати на облік, - військовий комісар





Про це на брифінгу в Києві розповів військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП полковник Валерій Куценко, передає



«Є закон України про військовий обов’язок та військову службу, є визначений перелік відстрочок від призову, там їх три категорії характерних – за сімейними обставинами, за навчанням, за станом здоров’я тощо. Тобто якщо жінка має неповнолітніх дітей, то вона буде військовозобов’язана. Зрозумійте правильно, військовослужбовець і військовозобов’язаний – це дуже великий шлях від одного до іншого. Вона буде перебувати на військовому обліку, тому що її спеціальність, за якою вона працює, може принести користь державі, в разі збройної агресії або ескалації якоїсь ситуації. Але її ніхто нікуди призивати не збирається, це зовсім різні речі», – заявив Куценко.



Він зауважив, що взяття жінок на облік – це законодавча норма, яку Міноборони реалізує.



Нагадаємо, що в Україні

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