вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вагітні та жінки з дітьми так само повинні стати на облік, - військовий комісар

Вагітні та жінки з дітьми так само повинні стати на облік, - військовий комісар
Вагітні та жінки з малолітніми дітьми, згідно з нормами законодавства, повинні стати на військовий облік, однак це не означає, що вони стануть військовослужбовцями.

Про це на брифінгу в Києві розповів військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП полковник Валерій Куценко, передає Укрінформ.

«Є закон України про військовий обов’язок та військову службу, є визначений перелік відстрочок від призову, там їх три категорії характерних – за сімейними обставинами, за навчанням, за станом здоров’я тощо. Тобто якщо жінка має неповнолітніх дітей, то вона буде військовозобов’язана. Зрозумійте правильно, військовослужбовець і військовозобов’язаний – це дуже великий шлях від одного до іншого. Вона буде перебувати на військовому обліку, тому що її спеціальність, за якою вона працює, може принести користь державі, в разі збройної агресії або ескалації якоїсь ситуації. Але її ніхто нікуди призивати не збирається, це зовсім різні речі», – заявив Куценко.

Він зауважив, що взяття жінок на облік – це законодавча норма, яку Міноборони реалізує.

Нагадаємо, що в Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони вже набув чинності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Військовий облік, жінки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
зробити депутатів військовослужбовцями всіх, хоча б на 3 місяці!!!! А не жінками прикриватись!!!!
Відповісти
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад півтори тисячі волинських пам'яток включили до Державного електронного реєстру
Сьогодні, 12:23
Депутати Луцької райради матимуть по 20 тисяч гривень для допомоги громадянам
Сьогодні, 12:10
Вагітні та жінки з дітьми так само повинні стати на облік, - військовий комісар
Сьогодні, 11:54
Вже не комунальне: «бурштинове» підприємство «Волиньприродресурс» стало акціонерним
Сьогодні, 11:16
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік Які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік
23 грудень, 14:14
Чи можна жінкам ходити до церкви у «критичні дні»: ПЦУ розвіяла міф Чи можна жінкам ходити до церкви у «критичні дні»: ПЦУ розвіяла міф
08 грудень, 14:37
Депутатка Луцькради закликає жінок йти в політику. ВІДЕО Депутатка Луцькради закликає жінок йти в політику. ВІДЕО
17 листопад, 16:12
Луцький священник пояснив, чому жінці не можна проводити богослужіння Луцький священник пояснив, чому жінці не можна проводити богослужіння
13 вересень, 14:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад півтори тисячі волинських пам'яток включили до Державного електронного реєстру
Сьогодні, 12:23
 0
Депутати Луцької райради матимуть по 20 тисяч гривень для допомоги громадянам
Сьогодні, 12:10
 0
Вагітні та жінки з дітьми так само повинні стати на облік, - військовий комісар
Сьогодні, 11:54
 0
Вже не комунальне: «бурштинове» підприємство «Волиньприродресурс» стало акціонерним
Сьогодні, 11:16
 0
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8