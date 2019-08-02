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Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
25 грудня християни святкують Різдво за григоріанським календарем. З цієї нагоди у Луцьку відбудеться чимало святкових заходів, куди організатори запрошують усіх містян та гостей. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному плані.

Тож, пропонуємо перелік заходів на 25-27 грудня.

25-26 грудня в Луцьку відбудеться «Вітраж Вікенд» – дійство у форматі сiті-фесту на зразок популярних у столиці «Київнес», «Кураж Базар» чи «Всі Свої».

Мета івенту – показати все найпрогресивніше в місті у незвичній локації, кажуть організатори. Саме тому фестиваль відбуватиметься на 2000 квадратних метрах промзони на Ковельській, 40.

Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.

Квитки можна придбати тут.
Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


25-26 грудня у Луцьку всіх охочих кличуть на «Різдво в Старому місті», яке допоможе доторкнутися до історії народження Спасителя світу й зрозуміти всі сенси свята.

Гостей чекають на площі перед церквою «Дім Євангелія» (Караїмська, 16) з 17:00 до 20:00.
Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


25 грудня

У Волинському обласному музично-драматичному театрі о 18:00 відбудеться музична комедія «Різдвяна ніч» за мотивами повісті Миколи Гоголя.

Вартість 30 - 150 грн.

Придбати квиток можна тут.
Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


У Волинському академічному обласному театрі ляльок лучан запрошують на вітання Святого Миколая та виставу «Веселий маскарад» об 11:00.

Вартість - 50 грн.

Придбати квиток можна тут.
Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


26 грудня

Вітання Святого Миколая та вистава «Лускунчик» у Луцьку відбудеться об 11:00 у Волинському академічному обласному театрі ляльок.

Вартість - 50 грн.

Придбати квиток можна тут.
Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Концерт Концерт камерного оркестру «Кантабілє» «Різдвяні мотиви» в Луцьку відбудеться о 16:00 у Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла.

Вартість - 100 грн.

Придбати квиток можна тут.
Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 20:00 охочих запрошують на вечір новорічних хітів «Той самий різдвяний джаз у Луцьку» за участі гурту «Urban Gypsy» та Ольги Чернишової у Палаці культури міста Луцька.

Вартість - від 190 грн.

Придбати квиток можна тут.
Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

27 грудня

19.00 - Різдво з Волинським народним хором (Волинський обласний музично-драматичний театр).

Вартість - від 100 грн.

Придбати квиток можна тут.

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Теги: Луцьк, заходи, куди піти у Луцьку, розваги, афіша
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