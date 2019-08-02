Куди піти у Луцьку на різдвяні вихідні 25-27 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Тож, пропонуємо перелік заходів на 25-27 грудня.



25-26 грудня в Луцьку відбудеться «Вітраж Вікенд» – дійство у форматі сiті-фесту на зразок популярних у столиці «Київнес», «Кураж Базар» чи «Всі Свої».



Мета івенту – показати все найпрогресивніше в місті у незвичній локації, кажуть організатори. Саме тому фестиваль відбуватиметься на 2000 квадратних метрах промзони на Ковельській, 40.



Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.



Квитки можна придбати





25-26 грудня у Луцьку всіх охочих кличуть на «Різдво в Старому місті», яке допоможе доторкнутися до історії народження Спасителя світу й зрозуміти всі сенси свята.



Гостей чекають на площі перед церквою «Дім Євангелія» (Караїмська, 16) з 17:00 до 20:00.





25 грудня



У Волинському обласному музично-драматичному театрі о 18:00 відбудеться музична комедія «Різдвяна ніч» за мотивами повісті Миколи Гоголя.



Вартість 30 - 150 грн.



Придбати квиток можна





У Волинському академічному обласному театрі ляльок лучан запрошують на вітання Святого Миколая та виставу «Веселий маскарад» об 11:00.



Вартість - 50 грн.



Придбати квиток можна





26 грудня



Вітання Святого Миколая та вистава «Лускунчик» у Луцьку відбудеться об 11:00 у Волинському академічному обласному театрі ляльок.



Вартість - 50 грн.



Придбати квиток можна





Концерт Концерт камерного оркестру «Кантабілє» «Різдвяні мотиви» в Луцьку відбудеться о 16:00 у Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла.



Вартість - 100 грн.



Придбати квиток можна





О 20:00 охочих запрошують на вечір новорічних хітів «Той самий різдвяний джаз у Луцьку» за участі гурту «Urban Gypsy» та Ольги Чернишової у Палаці культури міста Луцька.



Вартість - від 190 грн.



Придбати квиток можна



27 грудня



19.00 - Різдво з Волинським народним хором (Волинський обласний музично-драматичний театр).



Вартість - від 100 грн.



Придбати квиток можна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 грудня християни святкують Різдво за григоріанським календарем. З цієї нагоди у Луцьку відбудеться чимало святкових заходів, куди організатори запрошують усіх містян та гостей. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному плані.Тож, пропонуємо перелік заходів на 25-27 грудня.в Луцьку відбудеться– дійство у форматі сiті-фесту на зразок популярних у столиці «Київнес», «Кураж Базар» чи «Всі Свої».Мета івенту – показати все найпрогресивніше в місті у незвичній локації, кажуть організатори. Саме тому фестиваль відбуватиметься на 2000 квадратних метрах промзони на Ковельській, 40.Вартість за день – 105 гривень, на два дні – 185 гривень. Дітям до 12 років – безкоштовно. При оплаті на сайті касового оператора потрібно вибрати віртуальну картку, на яку зарахована «ковідна» тисяча.Квитки можна придбати тут. у Луцьку всіх охочих кличуть на, яке допоможе доторкнутися до історії народження Спасителя світу й зрозуміти всі сенси свята.Гостей чекають на площі перед церквою «Дім Євангелія» (Караїмська, 16) з 17:00 до 20:00.У Волинському обласному музично-драматичному театрі о 18:00 відбудетьсяВартість 30 - 150 грн.Придбати квиток можна тут. У Волинському академічному обласному театрі ляльок лучан запрошують наоб 11:00.Вартість - 50 грн.Придбати квиток можна тут. у Луцьку відбудеться об 11:00 у Волинському академічному обласному театрі ляльок.Вартість - 50 грн.Придбати квиток можна тут. «Різдвяні мотиви» в Луцьку відбудеться о 16:00 у Кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла.Вартість - 100 грн.Придбати квиток можна тут. О 20:00 охочих запрошують на вечір новорічних хітівза участі гурту «Urban Gypsy» та Ольги Чернишової у Палаці культури міста Луцька.Вартість - від 190 грн.Придбати квиток можна тут. 19.00 -(Волинський обласний музично-драматичний театр).Вартість - від 100 грн.Придбати квиток можна тут.



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