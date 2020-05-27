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Депутати Луцької райради матимуть по 20 тисяч гривень для допомоги громадянам

Депутати Луцької райради матимуть по 20 тисяч гривень для допомоги громадянам
У Луцькій районній раді створили депутатський фонд.

Рішення про порядок використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, за зверненням до депутатів райради прийняли на черговій сесії 24 грудня.

Так, у 2022 році кожен обранець Луцької райради матиме по 20 тисяч гривень депутатського фонду для допомоги потребуючим.

Для отримання допомоги громадяни звертаються до депутата райради із письмовою заявою, додаючи документи, що підтверджують необхідність надання такої допомоги. Приміром, якщо потрібні кошти на лікування, надається медична довідка, для допомоги потерпілим внаслідок пожежі, стихійного лиха – документи, що підтверджують обсяг збитків тощо.

Виплата допомоги здійснюється поштовим переказом або перерахуванням коштів на особистий банківський рахунок заявника.

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Теги: Луцькрада, допомога
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