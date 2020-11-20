вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У TikTok шириться новий смертельний челендж для дітей

У TikTok шириться новий смертельний челендж для дітей
У соціальній мережі TikTok поширюється вірусний тренд Blackout Challenge. Його жертвами стали мінімум п’ятеро дітей.

Про це пише УНІАН з посиланням на The Mirror.

Учасникам челенджу пропонують записати ролик того, як вони затримують дихання, доки не непритомніють. Нещодавно така "розвага" забрала життя 10-річної дівчинки Ніли Андерсон зі штату Пенсільванія (США).

Мати дівчинки Тавайна Андерсон б’є на сполох. Жінка закликала батьків зробити усе, щоб убезпечили своїх дітей від цієї смертельної розваги, зокрема перевіряти телефон.

За словами жінки, її 10-річна донька знепритомніла в спальні свого будинку під час виконання челенджу. Дівчинку негайно ушпиталили, але медики лише констатували її смерть.

Вона була всім. Вона була щасливою дитиною. Це біль, який не піде. Це у мене в горлі. Мені так боляче. Ми не думаємо, що 10-річні спробують це. Вони намагаються, бо вони діти, і вони нічого не розуміють, - розповіла мама.

Водночас платформа TikTok видалила усі відеоролики небезпечного челенджу в межах кампанії боротьби з небезпечними іграми. Представник соцмережі розповів, що "тривожний челендж" з'явився задовго до відеоплатформи та ніколи не був трендом TikTok. Ніла - п'ята дитина, яка померла під час участі в Blackout Challenge тільки цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: TikTok, відео, діти, небезпечний челендж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Культурна спадщина Волині – відтепер на цифровій мапі України
Сьогодні, 21:22
У TikTok шириться новий смертельний челендж для дітей
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня
Сьогодні, 20:00
Як вибрати якісні та безпечні ялинкові прикраси: поради
Сьогодні, 19:30
У МОЗ розповіли, коли може розпочатись вакцинація дітей від 5 років
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У TikTok повернувся небезпечний челендж: дітей після відео госпіталізовують з опіками У TikTok повернувся небезпечний челендж: дітей після відео госпіталізовують з опіками
02 вересень, 23:35
Маленький блогер з Луцька зняв щемливе відео про реальну історію покинутої дитини Маленький блогер з Луцька зняв щемливе відео про реальну історію покинутої дитини
20 листопад, 2020, 18:00
Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО Що таке карантин та коронавірус: думки маленьких волинян. ВІДЕО
21 квітень, 2020, 06:15
Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО Чоловіче дефіле по-волинськи: у селі хлопці здивували глядачів незвичним виступом. ВІДЕО
02 липень, 2018, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Культурна спадщина Волині – відтепер на цифровій мапі України
Сьогодні, 21:22
 0
У TikTok шириться новий смертельний челендж для дітей
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Як вибрати якісні та безпечні ялинкові прикраси: поради
Сьогодні, 19:30
 0
У МОЗ розповіли, коли може розпочатись вакцинація дітей від 5 років
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8