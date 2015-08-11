вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Понад півтори тисячі волинських пам'яток включили до Державного електронного реєстру

Понад півтори тисячі волинських пам'яток включили до Державного електронного реєстру
У Волинській області провели інвентаризацію пам’яток національного та місцевого значення. Понад 1500 тисячі об’єктів культурної спадщини Волині включили до Державного електронного реєстру пам’яток та будуть доступними у відкритих даних.

Про це повіжомляє пресслужба Волинської ОДА.

Загалом на території Волинської області під охороною держави перебуває 1529 нерухомих об’єктів культурної спадщини, з них 202 національного та 1327 місцевого значення.

Відтак, волинські пам’ятки археології, історії, монументального мистецтва, містобудування і архітектури інвентаризовані та на 100% внесені до «Електронного реєстру пам’яток культурної спадщини України», створеного Міністерством культури та інформаційної політики України.

Місцезнаходження, описова інформація, розміри та характеристики об’єктів з узагальненого державного Реєстру будуть опубліковані у вільному доступі всім бажаючим. Таким чином Волинь презентуватиме свою культурну спадщину не лише Україні, а й поза її межами.

До слова, на сьогодні інформація про об’єкти культурної спадщини області доступна на веб-сторінці управління культури, з питань релігій та національностей на офіційному сайті облдержадміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Державний реєстр, пам'ятки, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад півтори тисячі волинських пам'яток включили до Державного електронного реєстру
Сьогодні, 12:23
Депутати Луцької райради матимуть по 20 тисяч гривень для допомоги громадянам
Сьогодні, 12:10
Вагітні та жінки з дітьми так само повинні стати на облік, - військовий комісар
Сьогодні, 11:54
Вже не комунальне: «бурштинове» підприємство «Волиньприродресурс» стало акціонерним
Сьогодні, 11:16
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Цікаві історичні альбоми про Волинь опублікували на російському сайті. ФОТО Цікаві історичні альбоми про Волинь опублікували на російському сайті. ФОТО
11 серпень, 2015, 18:40
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда. ФОТО На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 11:05
На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО
Сьогодні, 10:14
Понад 200 хворих та 5 летальних випадків: коронавірус на Волині Понад 200 хворих та 5 летальних випадків: коронавірус на Волині
Сьогодні, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад півтори тисячі волинських пам'яток включили до Державного електронного реєстру
Сьогодні, 12:23
 0
Депутати Луцької райради матимуть по 20 тисяч гривень для допомоги громадянам
Сьогодні, 12:10
 0
Вагітні та жінки з дітьми так само повинні стати на облік, - військовий комісар
Сьогодні, 11:54
 0
Вже не комунальне: «бурштинове» підприємство «Волиньприродресурс» стало акціонерним
Сьогодні, 11:16
 0
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8