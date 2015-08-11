Понад півтори тисячі волинських пам'яток включили до Державного електронного реєстру





Про це повіжомляє пресслужба Волинської ОДА.



Загалом на території Волинської області під охороною держави перебуває 1529 нерухомих об’єктів культурної спадщини, з них 202 національного та 1327 місцевого значення.



Відтак, волинські пам’ятки археології, історії, монументального мистецтва, містобудування і архітектури інвентаризовані та на 100% внесені до «Електронного реєстру пам’яток культурної спадщини України», створеного Міністерством культури та інформаційної політики України.



Місцезнаходження, описова інформація, розміри та характеристики об’єктів з узагальненого державного Реєстру будуть опубліковані у вільному доступі всім бажаючим. Таким чином Волинь презентуватиме свою культурну спадщину не лише Україні, а й поза її межами.



До слова, на сьогодні інформація про об’єкти культурної спадщини області доступна на

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