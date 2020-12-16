ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кого це стосується

Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.Про це інформують у пресслужбі Мінекономіки.Згідно з рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).“Рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. В той же час, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його відсутність в селах. Тож Уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО”, - прокоментувала Перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економікиНагадаємо, відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.