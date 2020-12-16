вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кого це стосується

ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кого це стосується
Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Про це інформують у пресслужбі Мінекономіки.

Згідно з рішенням уряду від обов’язкового застосування РРО звільняються суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

“Рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. В той же час, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним Інтернетом або його відсутність в селах. Тож Уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО”, - прокоментувала Перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: касові апарти, підприємці, ФОПи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прийняли бюджет Волині на 2022 рік
Сьогодні, 12:56
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:45
ФОПам дозволили працювати без касових апаратів: кого це стосується
Сьогодні, 12:41
Звільнили заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 12:28
Понад півтори тисячі волинських пам'яток включили до Державного електронного реєстру
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
Назвали дату, коли ФОПам почнуть виплачувати «карантинні» гроші Назвали дату, коли ФОПам почнуть виплачувати «карантинні» гроші
16 грудень, 2020, 12:52
В Україні поновили виплати на дітей ФОПів: які документи потрібні В Україні поновили виплати на дітей ФОПів: які документи потрібні
08 грудень, 2020, 12:54
У Луцьку під стінами ОДА протестували підприємці: у чому причина У Луцьку під стінами ОДА протестували підприємці: у чому причина
04 листопад, 11:16
Земельний дерибан: на Волині двоє підприємців не можуть поділити ділянку. ВІДЕО Земельний дерибан: на Волині двоє підприємців не можуть поділити ділянку. ВІДЕО
06 вересень, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ошукала пенсіонерів на майже 200 тисяч: на Волині шахрайку під варту
Сьогодні, 13:52
 0
«З кожним роком 25 грудня людей у православних храмах більшає», – митрополит Михаїл. ВІДЕО
Сьогодні, 13:31
 0
У Луцьку маршрутка в'їхала в стовп на узбіччі. ФОТО
Сьогодні, 13:11
 0
Прийняли бюджет Волині на 2022 рік
Сьогодні, 12:56
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8