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Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 24 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 69 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, 55 людей перебуває під високими потоками кисню, у реанімації – 8 хворих, 1 – під апаратом ШВЛ. Серед усіх госпіталізованих 1 людина – в критичному стані, 32 - у важкому. За минулу добу поступили 2 хворих, не виписали жодного. Хворі спожили 1,75 тонни кисню, залишалося майже 18,5 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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