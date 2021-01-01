Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 12:45
Зранку 24 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 69 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 55 людей перебуває під високими потоками кисню, у реанімації – 8 хворих, 1 – під апаратом ШВЛ. Серед усіх госпіталізованих 1 людина – в критичному стані, 32 - у важкому. За минулу добу поступили 2 хворих, не виписали жодного. Хворі спожили 1,75 тонни кисню, залишалося майже 18,5 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 55 людей перебуває під високими потоками кисню, у реанімації – 8 хворих, 1 – під апаратом ШВЛ. Серед усіх госпіталізованих 1 людина – в критичному стані, 32 - у важкому. За минулу добу поступили 2 хворих, не виписали жодного. Хворі спожили 1,75 тонни кисню, залишалося майже 18,5 тонн кисню.
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