У Луцьку маршрутка в'їхала в стовп на узбіччі. ФОТО
Сьогодні, 13:11
ДТП за участю маршрутки сталася вранці 24 грудня на вулиці Рівненській у Луцьку.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, близько 12 години маршрутка №31 влетіла в електроопору на узбіччі.
У пресслужбі поліції в коментарі повідомили, що водій маршрутки, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Попередньо, одна жінка постраждала. На місці працює поліція. Всі обставини з‘ясовують.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, близько 12 години маршрутка №31 влетіла в електроопору на узбіччі.
У пресслужбі поліції в коментарі повідомили, що водій маршрутки, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Попередньо, одна жінка постраждала. На місці працює поліція. Всі обставини з‘ясовують.
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