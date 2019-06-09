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У Луцьку маршрутка в'їхала в стовп на узбіччі. ФОТО

У Луцьку маршрутка в'їхала в стовп на узбіччі. ФОТО
ДТП за участю маршрутки сталася вранці 24 грудня на вулиці Рівненській у Луцьку.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, близько 12 години маршрутка №31 влетіла в електроопору на узбіччі.
У Луцьку маршрутка в'їхала в стовп на узбіччі. ФОТО

У пресслужбі поліції в коментарі повідомили, що водій маршрутки, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Попередньо, одна жінка постраждала. На місці працює поліція. Всі обставини з‘ясовують.

У Луцьку маршрутка в'їхала в стовп на узбіччі. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, маршрутка
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