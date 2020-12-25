«З кожним роком 25 грудня людей у православних храмах більшає», – митрополит Михаїл. ВІДЕО

Михаїл вважає, що з часом уся Україна буде відзначати Різдво Христове 25 грудня. Водночас він наголосив, що дата – це не найважливіше у святкуванні дня народження Ісуса Христа, важливо – яким ми змістом наповнюємо цей день.



Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 22 грудня на



«Різдво Христове завжди святкували, святкують і в подальшому, впевнений, будуть святкувати 25 числа. Іншої дати не визначено. Згідно зі всіма богослужбовими текстами в різних конфесіях завжди Різдво Христове відзначали 25 грудня… А сьогодні складність полягає в одному: а коли це 25 число? 25 грудня чи 7 січня? Це найбільша гра цифр і понять, яка настільки широко визначає цю дату, що це свято називають «католицьким Різдвом», «польським Різдвом», «православним Різдвом»… Яке тільки Різдво не буває! Хоча це день народження Ісуса Христа, якого ми всі сповідуємо. Ісус Христос один раз прийшов у цей світ, але в кожного це свій якийсь особливий день», – розмірковує митрополит.



Він наголосив, що такий дисбаланс виник через змагання між двома календарями – Юліанським і Григоріанським.



«Таке саме збаламучення існувало, починаючи із XX ст., коли вітали із днем жовтневої революції, але це було 7 листопада. Потім з’явилося таке поняття, як «старий новий рік». Зараз так швидко все змінюється, що кажуть «вітаю вас з роком водяного тигра». Ми всі традиції звели в одну якусь купу. Тому потрібен час», – каже владика Михаїл.



Він стверджує: не буде такого, що всі в один момент повірять в одну якусь дату і почнуть святкувати Різдво, наприклад, 25 грудня.



«Якщо частина української спільноти сьогодні їздить за кордон, вона, звичайно, буде наполягати на тому, щоб святкувати так, як святкують Різдво Христове у всіх європейських країнах. Вони будуть приїжджати на вихідні, на свята. Якщо говорити про Центральну, Східну Україну, то там будуть тяжіти до іншої традиції, російської, коли 25 число визначалося в зовсім інший день – сьогодні це 7 січня… Але з часом всі будуть святкувати в один і той самий день. Тому що ми всі в одному просторі, дуже швидко і мобільно комунікуємо, і тим паче Україна вибрала вектор європейський – отже, вона буде тяжіти до того, щоб святкувати так, як у Європі. Але для цього потрібен час. І не можна загадувати, коли це буде – через рік, два, три чи п’ять. Я би дав у цьому плані людям, релігійним організаціям, парафіям свободу», – пояснює гість програми.



Утім, поки єдиної дати не існує, каже він, можна святкувати з 25 грудня по 7 січня включно.



«А піст починати набагато раніше, щоб до 25-го завершити оцей різдвяний подвиг, який ставимо за мету здійснити. Все одно ми не скасуємо корпоративи, ялинку. А робити якісь попущення, то це будуть напівкроки, які будуть більше спокусою, ніж радістю, що хтось чогось дотримався. Неможливо дотримуватися посту, а 31 грудня і 1 січня його скасувати. Я вважаю, що це недоречно», – наголосив митрополит.

«Я знаю багато людей, які починають піст 15 листопада, а завершують 24 грудня, і мені приємно, що з кожним роком таких людей дедалі більше. І 25 грудня стає все більше людей і у православних храмах, і більше православних храмів 25 числа звершують богослужіння, колядують, і практично вже всі в урочистому святковому настрої», – каже він.



Водночас митрополит Михаїл радить не забувати про сенс свята Різдва Христового.



«Не важливо, коли ми будемо святкувати Різдво. Важливо, щоб в основі своєї віри ми прийняли, що Ісус Христос заради нас у яслах народився і прийшов у цей світ. Щоб ми у це вірили. Вірили у Його страждання, в Його воскресіння, і Його долання смертю смерті. Оце для нас важливо! А дата – це поскільки – постільки. Я би не вважав за необхідне приділяти особливу увагу тому, яке це буде число. Бо коли ми на цьому зациклимо увагу – втратимо віру. Будемо сперечатися про число, а до церкви ходити не будемо, посту дотримуватися не будемо, жити по-християнськи не будемо, заповіді виконувати не будемо. Будемо тільки боротися: яке число правильне», – застеріг владика Михаїл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийвважає, що з часом уся Україна буде відзначати Різдво Христове 25 грудня. Водночас він наголосив, що дата – це не найважливіше у святкуванні дня народження Ісуса Христа, важливо – яким ми змістом наповнюємо цей день.Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» 22 грудня на 12 каналі. «Різдво Христове завжди святкували, святкують і в подальшому, впевнений, будуть святкувати 25 числа. Іншої дати не визначено. Згідно зі всіма богослужбовими текстами в різних конфесіях завжди Різдво Христове відзначали 25 грудня… А сьогодні складність полягає в одному: а коли це 25 число? 25 грудня чи 7 січня? Це найбільша гра цифр і понять, яка настільки широко визначає цю дату, що це свято називають «католицьким Різдвом», «польським Різдвом», «православним Різдвом»… Яке тільки Різдво не буває! Хоча це день народження Ісуса Христа, якого ми всі сповідуємо. Ісус Христос один раз прийшов у цей світ, але в кожного це свій якийсь особливий день», – розмірковує митрополит.Він наголосив, що такий дисбаланс виник через змагання між двома календарями – Юліанським і Григоріанським.«Таке саме збаламучення існувало, починаючи із XX ст., коли вітали із днем жовтневої революції, але це було 7 листопада. Потім з’явилося таке поняття, як «старий новий рік». Зараз так швидко все змінюється, що кажуть «вітаю вас з роком водяного тигра». Ми всі традиції звели в одну якусь купу. Тому потрібен час», – каже владика Михаїл.Він стверджує: не буде такого, що всі в один момент повірять в одну якусь дату і почнуть святкувати Різдво, наприклад, 25 грудня.«Якщо частина української спільноти сьогодні їздить за кордон, вона, звичайно, буде наполягати на тому, щоб святкувати так, як святкують Різдво Христове у всіх європейських країнах. Вони будуть приїжджати на вихідні, на свята. Якщо говорити про Центральну, Східну Україну, то там будуть тяжіти до іншої традиції, російської, коли 25 число визначалося в зовсім інший день – сьогодні це 7 січня… Але з часом всі будуть святкувати в один і той самий день. Тому що ми всі в одному просторі, дуже швидко і мобільно комунікуємо, і тим паче Україна вибрала вектор європейський – отже, вона буде тяжіти до того, щоб святкувати так, як у Європі. Але для цього потрібен час. І не можна загадувати, коли це буде – через рік, два, три чи п’ять. Я би дав у цьому плані людям, релігійним організаціям, парафіям свободу», – пояснює гість програми.Утім, поки єдиної дати не існує, каже він, можна святкувати з 25 грудня по 7 січня включно.«А піст починати набагато раніше, щоб до 25-го завершити оцей різдвяний подвиг, який ставимо за мету здійснити. Все одно ми не скасуємо корпоративи, ялинку. А робити якісь попущення, то це будуть напівкроки, які будуть більше спокусою, ніж радістю, що хтось чогось дотримався. Неможливо дотримуватися посту, а 31 грудня і 1 січня його скасувати. Я вважаю, що це недоречно», – наголосив митрополит.«Я знаю багато людей, які починають піст 15 листопада, а завершують 24 грудня, і мені приємно, що з кожним роком таких людей дедалі більше. І 25 грудня стає все більше людей і у православних храмах, і більше православних храмів 25 числа звершують богослужіння, колядують, і практично вже всі в урочистому святковому настрої», – каже він.Водночас митрополит Михаїл радить не забувати про сенс свята Різдва Христового.«Не важливо, коли ми будемо святкувати Різдво. Важливо, щоб в основі своєї віри ми прийняли, що Ісус Христос заради нас у яслах народився і прийшов у цей світ. Щоб ми у це вірили. Вірили у Його страждання, в Його воскресіння, і Його долання смертю смерті. Оце для нас важливо! А дата – це поскільки – постільки. Я би не вважав за необхідне приділяти особливу увагу тому, яке це буде число. Бо коли ми на цьому зациклимо увагу – втратимо віру. Будемо сперечатися про число, а до церкви ходити не будемо, посту дотримуватися не будемо, жити по-християнськи не будемо, заповіді виконувати не будемо. Будемо тільки боротися: яке число правильне», – застеріг владика Михаїл.

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