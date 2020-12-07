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Ошукала пенсіонерів на майже 200 тисяч: на Волині шахрайку взяли під варту

Ошукала пенсіонерів на майже 200 тисяч: на Волині шахрайку взяли під варту
Волинянка із не встановленими наразі спільниками реалізовувала схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП» і ошукала пенсіонерів.

Про це повідомляє проесслужба прокуратури Волині.

За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 38-річній жительці Луганської області, підозрюваній у вчиненні на Волині шахрайств (ч.2 ст. 190 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство вважає, що жінка із не встановленими наразі спільниками реалізовувала схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».

Ця схема далеко не нова. До жертв – переважно людей похилого віку – телефонує нібито лікар, який повідомляє прикру новину – хтось із рідних абонента втрапив у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.

Налякані старенькі легко віддають усю наявну готівку шахраям, вважаючи, що таким чином рятують рідних.

Так 19 та 20 грудня 2021 року жертвою ошуканців стали двоє волинян, які віддали підозрюваній 120 та понад 40 тисяч гривень, аби оплатити лікування доньок.

Наступних 60 днів жінка перебуватиме під вартою. Особи ж її спільників встановлюють.

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Теги: Волинь, шахрайство
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