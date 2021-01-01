Школярка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті Україні з вільної боротьби





Про це повідомляє пресслужба ОДА.



Зокрема, срібною призеркою стала учениця Володимир-Волинської ДЮСШ Наталія Нікітіч, у ваговій категорії 42 кг.



Власницями бронзових нагород стали: Іванна Лук’яненко у ваговій категорії 39 кг, вихованка Іваничівської ДЮСШ та Софія Юрко у ваговій категорії 54 кг, учениця Любешівської ДЮСШ.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 21-23 грудня 2021 року відбувся чемпіонат України з боротьби вільної серед дітей 2008-2009, 2010-2011 років народження. У змаганнях участь взяла команда Волинської області, спортсмени якої здобули у скарбничку області 3 медалі.Про це повідомляє пресслужба ОДА.Зокрема, срібною призеркою стала учениця Володимир-Волинської ДЮСШ, у ваговій категорії 42 кг.Власницями бронзових нагород стали:у ваговій категорії 39 кг, вихованка Іваничівської ДЮСШ тау ваговій категорії 54 кг, учениця Любешівської ДЮСШ.

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