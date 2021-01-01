Школярка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті Україні з вільної боротьби
Сьогодні, 14:05
У Києві 21-23 грудня 2021 року відбувся чемпіонат України з боротьби вільної серед дітей 2008-2009, 2010-2011 років народження. У змаганнях участь взяла команда Волинської області, спортсмени якої здобули у скарбничку області 3 медалі.
Про це повідомляє пресслужба ОДА.
Зокрема, срібною призеркою стала учениця Володимир-Волинської ДЮСШ Наталія Нікітіч, у ваговій категорії 42 кг.
Власницями бронзових нагород стали: Іванна Лук’яненко у ваговій категорії 39 кг, вихованка Іваничівської ДЮСШ та Софія Юрко у ваговій категорії 54 кг, учениця Любешівської ДЮСШ.
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Про це повідомляє пресслужба ОДА.
Зокрема, срібною призеркою стала учениця Володимир-Волинської ДЮСШ Наталія Нікітіч, у ваговій категорії 42 кг.
Власницями бронзових нагород стали: Іванна Лук’яненко у ваговій категорії 39 кг, вихованка Іваничівської ДЮСШ та Софія Юрко у ваговій категорії 54 кг, учениця Любешівської ДЮСШ.
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Сьогодні, 14:05
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