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Школярка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті Україні з вільної боротьби

Школярка з Волині здобула «срібло» на чемпіонаті Україні з вільної боротьби
У Києві 21-23 грудня 2021 року відбувся чемпіонат України з боротьби вільної серед дітей 2008-2009, 2010-2011 років народження. У змаганнях участь взяла команда Волинської області, спортсмени якої здобули у скарбничку області 3 медалі.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

Зокрема, срібною призеркою стала учениця Володимир-Волинської ДЮСШ Наталія Нікітіч, у ваговій категорії 42 кг.

Власницями бронзових нагород стали: Іванна Лук’яненко у ваговій категорії 39 кг, вихованка Іваничівської ДЮСШ та Софія Юрко у ваговій категорії 54 кг, учениця Любешівської ДЮСШ.





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Теги: вільна боротьба, чемпіонат, Волинь
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